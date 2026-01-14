ENTREVISTA ¬ Si México se aleja más de China quedará solo ante EU: Enrique Dussel

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

14/01/2026 - 12:18 pm

Enrique Dussel advirtió que la relación México-China está en abandono por desinterés oficial e indicó que sin una verdadera voluntad política no habrá diálogo.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que nuestro país debe fortalecer sus lazos comerciales con el gigante asiático para ampliar sus vínculos estratégicos con otros países y no depender solo de Estados Unidos.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Dussel Peters señaló que la discusión sobre fortalecer lazos con China ya no debe ser teórica, sino urgente y concreta.

“Lo que nos estamos jugando es qué tan estratégica o profunda va a ser nuestra relación con Estados Unidos, va a ser la única, o tenemos capacidad de generar un espacio con cierta independencia con terceros países, léase concretamente con la República Popular China. Lo que nos estamos jugando es qué vamos a hacer en las próximas décadas en nuestra relación no solo arancelaria, sino tecnológica”.

El investigador subrayó que China no pretende competir de manera frontal con la relación histórica entre México y Estados Unidos, sino coexistir con ella.

“China entiende perfectamente que existe una prioritaria relación de México con Estados Unidos y China entiende perfectamente que la relación de México con Estados Unidos es diferente a la que pudiera ser con Brasil, Argentina o Colombia. China no levanta la mano e intenta plantear que quiere ser el primero o más importante en la relación, eso sería iluso, no pretende hacer eso China”.

Enrique Dussel indicó que el principal problema no está en Beijing o en Washington, sino en casa. A su juicio, la élite política y económica nacional no ha asumido su responsabilidad para diseñar una estrategia hacia China y Asia.

“Hay dos temas que no hemos comprendido suficientemente en México. Uno, las élites en México, partidos políticos, el Legislativo, instituciones tan importantes de Presidencia, Cancillería, Secretaría de Hacienda y la propia Secretaría de Economía, todas estas élites no han cumplido sus tareas respecto a China”.

El especialista recordó que esa omisión se traduce en la ausencia de debate parlamentario, falta de diagnósticos, y políticas improvisadas.

“Hace 12 años que la principal institución entre México y China no se reúne, eso lo que ejemplifica es que tanto a la parte mexicana, como a la parte china no le ha importado la relación binacional”.

Dussel recalcó que es indispensable realizar un viraje en la relación con China, no solo reactivar los espacios bilaterales.Además, advirtió que sin voluntad política, el vínculo seguirá siendo marginal y episódico, dominado por crisis y disputas comerciales.

“Se trata de reconstruir cuanto antes la relación de manera propositiva, con cierto monitoreo y evaluación de temas que se plantearon históricamente y viendo hacia adelante. Lo que me temo es que si no hay un interés real de las élites, de las reuniones bilaterales para reunirse siempre habrá excusas para no hacerlo. Se trata de hacer un esfuerzo de las dos partes, acá no hay únicas responsabilidades, si las dos partes no hacen un esfuerzo para reconstruir la relación esto no va a suceder. Debe haber voluntad por parte de México para retomar esta relación”.

China sanciona a empresas de EU.
China instó una vez más a Estados Unidos a cumplir con el principio de una sola China. Foto: vía Europa Press

Pese a que China es la segunda economía más grande del mundo y el segundo socio comercial de México, Dussel indicó que el tema apenas existe en la discusión pública.

“No se han hecho esfuerzos con respecto a la primera economía mundial y nuestro segundo socio comercial que es la República Popular China, del tema simplemente nos hemos olvidado y pareciera ser que es un no tema. No queremos hablar y discutir del tema en la Cámara de Diputados, en el Senado”.

Finalmente, sostuvo que la ausencia de debate impide diseñar políticas de Estado y deja la relación en manos de inercias empresariales. Si nada cambia, advierte, México seguirá en el mismo punto dentro de un par de años.

“Si no se toma la iniciativa cuanto antes vamos a estar hablando de lo mismo en enero de 2027 ¿y qué creen? No pasó nada”. En contraste, señala el ejemplo canadiense: “Nos demuestra Canadá que ellos tienen espacio para este diálogo”. Ese caso, afirma, muestra que es posible mantener una relación estrecha con Estados Unidos y, al mismo tiempo, construir canales serios y estables con China.

