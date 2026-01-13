Trump ataca el T-MEC y a Canadá, mientras Carney se lanza a Pekín para verse con Xi

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 1:35 pm

Trump aseguró que el T-MEC es irrelevante para EU y que son Canadá y México los que lo necesitan.

Trump aseguró que para EU el T-MEC es "irrelevante" y que no le importa, pero Canadá realmente lo necesita. Dijo que quiere producir automóviles en territorio estadounidense y no llevarlos desde sus vecinos del norte o del sur.

–Información en desarrollo

Ciudad de México/Ottawa/Washington, 13 de enero (SinEmbargo).– El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, viajará para reunirse este viertes con el Presidente chino Xi Jinping, en un encuentro que nadie habría imaginado hace un año y con una idea clara: construir lazos comerciales profundos mientras se hunde el barco que construyó con Estados Unidos (EU).

Donald Trump dijo este ⁠martes que Estados Unidos no necesita ⁠el Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y atacó a Canadá.

“[El acuerdo comercial] no tiene ninguna ventaja real, es ⁠irrelevante”, sostuvo Trump. “A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”, aseguró en un recorrido a una fábrica de Ford, en Dearborn. “El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está ⁠pasando”, agregó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su confianza en que la revisión del tratado comercial T-MEC avance de manera positiva tras la llamada que sostuvo con su homólogo Donald Trump la mañana de este lunes 12 de enero. Lo mismo comentó el Secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, en una conversación con "Los Periodistas" para Canal Once.

“Mark Carney hace su primer viaje a China como Primer Ministro esta semana con una agenda que habría parecido poco probable antes de que el Presidente Trump asumiera el cargo: calentar las relaciones con el estado autoritario a un grado no visto en una década, además de forjar un papel más importante para Beijing en la economía de Canadá”, publica hoy The Globe and Mail.

“No ha pasado ni un año desde que el informe final de una investigación pública advirtió a Ottawa que China es ‘el perpetrador más activo de interferencia extranjera dirigida a las instituciones democráticas de Canadá’, y durante la campaña electoral de 2025 el propio Carney describió a China como la mayor amenaza a la seguridad de Canadá. Se trata de un cambio importante, debido enteramente a la necesidad de compensar el daño económico que los aranceles proteccionistas de Trump –y las amenazas de imponer más– están causando a Canadá”, añade.

