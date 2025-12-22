Ebrard augura que el T-MEC prevalecerá; debe cerrarse ventana de incertidumbre, dice

Redacción/SinEmbargo

21/12/2025 - 7:26 pm

Marcelo Ebrard afirmó que México debe reducir pronto la incertidumbre sobre el T-MEC, al asegurar que el tratado prevalecerá y que la revisión iniciará en enero de 2026.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que México debe cerrar lo antes posible la ventana de incertidumbre relacionada con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante la necesidad de dar paso a la inversión.

Durante el Primer Encuentro Nacional de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, el funcionario sostuvo que, aunque considera evidente que el tratado prevalecerá, los proyectos de inversión no pueden mantenerse en espera. Con ello, informó que el proceso de revisión del T-MEC comenzará a partir de enero de 2026, conforme a los plazos establecidos entre los países firmantes del acuerdo comercial.

"Lo que será nuestra tarea es cerrar la ventana de incertidumbre lo más pronto que se pueda, al menor costo que podamos. Esa es la estrategia. El tiempo, en cierto modo, corre a nuestro favor. Acuérdense que es el gran recurso de México siempre, el tiempo”, afirmó.

Marcelo Ebrard afirma que negociaciones con EU están al 90 por ciento.
Marcelo Ebrard afirmó que México debe reducir pronto la incertidumbre sobre el T-MEC, al asegurar que el tratado prevalecerá. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Al hacer un balance del contexto económico a inicios de 2025, Ebrard recordó que México enfrentó amenazas de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, situación que, dijo, se ha estabilizado. En ese marco, afirmó que el país cuenta actualmente con un sistema tarifario más favorable en comparación con otros países, incluida Canadá, lo que fortalece su posición comercial.

Con ello, reiteró que la estrategia del Gobierno federal consiste en reducir la incertidumbre al menor costo posible y en el menor tiempo, al considerar que el factor tiempo juega a favor del país. Además, aseguró que el T-MEC se mantendrá vigente debido a que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y su mayor comprador a nivel internacional.

Por otra parte, agregó que la economía estadounidense depende de México en sectores estratégicos, como la industria automotriz, la cual no sería competitiva sin la integración productiva regional.

Adimismo, destacó que México representa un mercado clave para diversas actividades económicas de Estados Unidos, como el sector energético, al ser uno de los principales destinos del gas producido en Texas. De esta forma, señaló que los cambios en el entorno comercial obligan a los países a ajustarse y adaptarse a nuevas condiciones, lo que implica modificar esquemas tradicionales de producción.

“Cuando cambian las reglas, te tienes que ajustar. La necesidad, es la madre de la virtud”. A nadie le gusta que nos saquen de la zona de confort, pero pues con la pena que vamos a tener que salirnos de ahí.

Ebrard detalló que cerrar la incertidumbre del tratado debe ir acompañado de una mayor producción nacional y de condiciones adecuadas para atraer inversión, como infraestructura y desarrollo industrial.

Finalmente, afirmó que en los primeros meses del próximo año podrían registrarse cambios que faciliten la consolidación de inversiones, una vez que avance el proceso de revisión del T-MEC.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

