Carney se disculpa con Trump por el imprudente anuncio contra aranceles de Doug Ford

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, terminó por presentar sus disculpas al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar acabar con la polémica generada por un anuncio emitido en Ontario contra la guerra arancelaria declarada por el mandatario norteamericano.
"Pedí disculpas al Presidente (Trump), el mandatario se sintió ofendido por el anuncio y no es algo que yo hubiera hecho, crear ese anuncio", dijo Carney en una rueda de prensa en la ciudad surcoreana de Gyeongju, que acogió la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).
La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, custodia del legado del expresidente, denunció inmediatamente que el anuncio tergiversaba sus palabras. Un estudio de la cadena pública PBS confirmó que incluía algunas declaraciones de Reagan fuera de orden cronológico y omitió que Reagan grabó el discurso después de imponer aranceles a algunos productos japoneses pero, por lo general, consideró que se ajustaba bastante a la opinión del fallecido mandatario.
Trump, no obstante, acabó estallando de ira, dio por suspendidas las negociaciones comerciales con Canadá y acabó imponiendo un 10 por ciento adicional de aranceles como castigo.
Ante esta situación, Carney confirmo este sábado que expresó sus disculpas a Trump por cualquier incomodidad que hubiera podido generar el anuncio. "Sí, pedí disculpas al Presidente, porque se sintió ofendido por el anuncio", indicó en declaraciones recogidas por los medios canadienses.