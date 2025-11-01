Carney se disculpa con Trump por el imprudente anuncio contra aranceles de Doug Ford

Carney confirmo este sábado que expresó sus disculpas a Trump por cualquier incomodidad que hubiera podido generar el anuncio.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, terminó por presentar sus disculpas al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar acabar con la polémica generada por un anuncio emitido en Ontario contra la guerra arancelaria declarada por el mandatario norteamericano.

"Pedí disculpas al Presidente (Trump), el mandatario se sintió ofendido por el anuncio y no es algo que yo hubiera hecho, crear ese anuncio", dijo Carney en una rueda de prensa en la ciudad surcoreana de Gyeongju, que acogió la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

La campaña que lanzó Doug Ford en Estados Unidos, el 16 de octubre, en contra de la imposición de aranceles hizo uso de la voz del expresidente estadounidense Ronald Reagan.

El video mostró a pueblos estadounidenses vacíos y a familias empacando sus pertenencias, mientras que la voz Reagan narra las consecuencias de las guerras comerciales, como la pérdida de empleos.

"Entonces ocurre lo peor: los mercados se reducen y colapsan, los negocios e industrias cierran, y millones de personas pierden sus empleos. En todo el mundo está creciendo la conciencia de que el camino hacia la prosperidad de todas las naciones consiste en rechazar las leyes proteccionistas y promover la competencia justa y libre. Los empleos y el crecimiento de Estados Unidos están en juego", argumenta la voz del expresidente en el clip.

La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, custodia del legado del expresidente, denunció inmediatamente que el anuncio tergiversaba sus palabras. Un estudio de la cadena pública PBS confirmó que incluía algunas declaraciones de Reagan fuera de orden cronológico y omitió que Reagan grabó el discurso después de imponer aranceles a algunos productos japoneses pero, por lo general, consideró que se ajustaba bastante a la opinión del fallecido mandatario.

Trump, no obstante, acabó estallando de ira, dio por suspendidas las negociaciones comerciales con Canadá y acabó imponiendo un 10 por ciento adicional de aranceles como castigo.

Ante esta situación, Carney confirmo este sábado que expresó sus disculpas a Trump por cualquier incomodidad que hubiera podido generar el anuncio. "Sí, pedí disculpas al Presidente, porque se sintió ofendido por el anuncio", indicó en declaraciones recogidas por los medios canadienses.

No obstante, el Primer Ministro de Ontario, Doug Ford, mantuvo su postura de que el anuncio no engaña a nadie y se vanaglorió de que consiguió lo que buscaba: enfurecer a Trump. "Hemos logrado nuestro objetivo", dijo.

Cabe destacar que luego de que Trump anunciará la ruptura de relaciones con Canadá, Ford declaró haber hablado con Carney y se comprometió a pausar la campaña publicitaria, aunque después de los dos primeros partidos de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, lo que desató una nueva ronda de aranceles para Canadá.