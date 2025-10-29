La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 3:47 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La imprudencia de Doug Ford causó la ruptura Canadá-EU. Y antes menospreció a México

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles

El Embajador de Estados Unidos en Canadá habría lanzado una diatriba llena de improperios contra el representante comercial de Ontario en un evento celebrado el lunes en Ottawa, reportaron medios canadienses.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Donald Trump estaba sentado frente a Mark Carney, anoche, en una pequeña cena de ocho asientos organizada por el Presidente coreano Lee Jae Myung. Ambos están allí para la cumbre de la APEC. Se saludaron, se apuntaron con el dedo como si dispararan y se sonrieron.

Apenas horas antes, en Truth Social, el Presidente de Estados Unidos (EU) había dicho: “Para los que preguntan, ¡no vinimos a Corea del Sur a ver Canadá!”.

Los periodistas le preguntaron al Primer Ministro canadiense cómo había ido la comida.

–Muy bien. Tuve una muy buena conversación con todos los presidentes –dijo, según The Globe and Mail.

Esto es apenas una pequeña muestra de cómo Canadá y Estados Unidos han entrado en un espiral de enemistad que cae, y cae a lo profundo. Trump interrumpió las negociaciones comerciales con Canadá la semana pasada, alegando un anuncio televisivo del gobierno de Ontario que criticaba sus aranceles.

En apariencia no pasa nada. Pero se trata de una ruptura que cruza por una enemistad personal.

CBC News revela hoy que la boca suelta del Gobernador Doug Ford, de Ontario, en realidad ha irritado más a Trump de lo que nadie se imaginaba. Ford ha ofendido a México también. En noviembre de 2024, dijo: “Lo que me pareció injusto de los comentarios [de Trump] es compararnos con México. Y puedo decirles que Canadá no es México. Lo encontré insultante. Es como si un familiar te apuñalara justo en el corazón. He pasado mucho tiempo en Estados Unidos y todavía no he hablado con ningún estadounidense que tenga problemas con los canadienses. Vemos cómo la droga fluye desde México a través de California y de Columbia Británica hacia Alberta y Ontario, y lo que tenemos que hacer es tomarnos en serio esa amenaza”.

Esta ofensa nunca fue reclamada por México. Pero las ofensas contra Trump ya le pasaron una fuerte factura a los ciudadanos canadienses: la economía se hunde por el desacuerdo económico.

El boca suelta

“Puede que los funcionarios canadienses hayan dicho que les agarró desprevenidos la semana pasada cuando el Presidente estadounidense anunció que suspendía las negociaciones comerciales con Canadá por el anuncio antiarancelario de Ontario, pero fuentes afirman que la actitud agresiva del Primer Ministro Doug Ford —y sus duras palabras hacia Trump— han resultado irritantes. Dos fuentes con conocimiento de las conversaciones dijeron que los estadounidenses habían advertido a los canadienses ‘durante meses’ de que los sus comentarios preocupaban a la administración Trump”, dice CBC News.

“Ford, quien en las últimas semanas ha calificado a Trump de ‘tirano’ y ha prometido no ‘dejar que atropelle a Ontario’, ha sido un ferviente crítico del Presidente estadounidense, y sus comentarios se han intensificado en las últimas semanas a medida que los fabricantes de vehículos, incluidos Stellantis y General Motors, reducen la producción canadiense. También es un invitado frecuente en programas de noticias estadounidenses, donde en una ocasión afirmó que Trump era ‘probablemente el político más impopular del mundo en Canadá’. Ford ha amenazado repetidamente con utilizar la producción energética de Ontario como moneda de cambio en las negociaciones. Su discurso beligerante ha encontrado apoyo entre algunos canadienses y ha contribuido a que su partido lograra una tercera mayoría consecutiva, algo inusual”, sostiene el medio canadiense.

Según las fuentes consultadas por CBC News, la decisión de Ontario de bloquear las bebidas alcohólicas estadounidenses también generó malestar; la junta de licores de la provincia es una de las mayores distribuidoras de alcohol del mundo. Ontario y otras provincias retiraron las bebidas alcohólicas estadounidenses de sus estantes en marzo, en respuesta a la primera ronda de aranceles de Trump.

El otro texto, CBC News revela hoy que el Embajador de Estados Unidos en Canadá lanzó una diatriba llena de improperios contra el representante comercial de Ontario en un evento celebrado el lunes en Ottawa. Tras el encuentro, que tuvo lugar durante el evento sobre el estado de las relaciones organizado por el Consejo Empresarial Canadiense-Estadounidense en la Galería Nacional de Canadá, la noticia se extendió rápidamente por algunos de los círculos más poderosos de Ottawa y Washington.

Este encuentro de alto nivel suele utilizarse para establecer contactos y celebrar la relación entre Canadá y Estados Unidos, dice el medio. Atrae a ministros, diplomáticos y líderes empresariales.

Palabrotas contra Ford

Según testigos, “vieron al Embajador estadounidense Pete Hoekstra lanzar una diatriba llena de improperios contra el representante comercial de Ontario, David Paterson. Un testigo declaró que Hoekstra parecía molesto por el anuncio antiarancelario que la provincia emitió recientemente en la televisión estadounidense, lo cual enfureció al Presidente Trump. El testigo afirmó que se oyó a Hoekstra usar una palabrota y también mencionó por su nombre al Primer Ministro de Ontario, Doug Ford”.

Según The Globe and Mail, que fue el que reveló primero el incidente, Hoekstra comenzó a insultar a Paterson a raíz del anuncio sobre Ontario. “Hoekstra gritó y usó palabrotas mientras arremetía contra el anuncio de Ontario frente a más de 200 participantes invitados, muchos de los cuales eran destacados ejecutivos de empresas estadounidenses y canadienses. Se oyó decir al Embajador que Canadá estaba cerca de un acuerdo arancelario sobre el acero, el aluminio y la energía, pero que Ford había echado por tierra esa buena voluntad”.

El evento del CBAC del lunes, celebrado a puerta cerrada, incluyó una charla informal con Dominic LeBlanc, Ministro responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos. La Embajadora canadiense en Washington, Kirsten Hillman, brindó durante el evento, pero Hoekstra declinó hacerlo, según una tercera fuente con conocimiento directo del asunto.

Además de los aranceles estadounidenses a los productos que no cumplen con el T-MEC, Trump ha impuesto varios aranceles sectoriales que afectan desproporcionadamente a la industria canadiense, dice The Globe and Mail, incluyendo un gravamen del 50 por ciento al acero y al aluminio, y un gravamen del 25 por ciento a los automóviles. Los productores de madera blanda se enfrentan a gravámenes que suman más del 45 por ciento.

Canadá y China también se encuentran en medio de una guerra comercial después de que Pekín tomara represalias a principios de este año por los aranceles que Ottawa había impuesto a los vehículos eléctricos, el acero y el aluminio chinos. El gobierno canadiense había impuesto esos aranceles junto con la anterior administración Biden con el fin de proteger a la industria automotriz norteamericana de lo que consideraban importaciones subsidiadas y sobreproducidas.

Las represalias de Pekín por los aranceles que Ottawa impuso a los vehículos eléctricos, el acero y el aluminio chinos están causando graves perjuicios en todo Canadá. Lo mismo que los aranceles que impuso Trump por la boca suelta de Doug Ford.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

+ Sección

Galileo

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
1

DOCUMENTO ¬ Interpol confirmó a México por escrito arresto de Simón Levy en Portugal

Sheinbaum rechazó la decisión del Gobierno de Trump de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU.
2

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, aseguró en entrevista telefónica con SinEmbargo que nunca fue detenido y que se encuentra en Washington.
3

Simón Levy insiste sin pruebas que está en Washington y no fue detenido ¬ ENTREVISTA

4

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Doug Ford desata ira de Trump
5

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
6

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

La noche del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
7

Diputados avalan Ley contra Extorsión y reducen pena a funcionarios. CSP la revisará

Relanzamiento PAN
8

DATOS ¬ Hizo el ridículo en 2024. Y qué. Massive Caller “relanza” al PAN por 1.8 mdp

Pan de muerto Talavera
9

El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
10

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

Transportistas y agricultores de maíz suspendieron sus respectivas movilizaciones tras lograr la apertura de diálogo y distintos acuerdos con las autoridades.
11

Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
12

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

México exige a EU respeto a combate a embarcaciones del crimen organizado: Sheinbaum
13

México pide a EU mejorar protocolo en el mar; Marina no rescató a sobreviviente: CSP

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
14

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
15

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
1

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

Doug Ford desata ira de Trump
2

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

La noche del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
3

Diputados avalan Ley contra Extorsión y reducen pena a funcionarios. CSP la revisará

Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, aseguró en entrevista telefónica con SinEmbargo que nunca fue detenido y que se encuentra en Washington.
4

Simón Levy insiste sin pruebas que está en Washington y no fue detenido ¬ ENTREVISTA

México exige a EU respeto a combate a embarcaciones del crimen organizado: Sheinbaum
5

México pide a EU mejorar protocolo en el mar; Marina no rescató a sobreviviente: CSP

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
6

DOCUMENTO ¬ Interpol confirmó a México por escrito arresto de Simón Levy en Portugal

Israel anunció que el alto al fuego en la Franja de Gaza vuelve a estar en pie tras su oleada de ataques que habría causado más de un centenar de muertos.
7

Israel mata a más de 100 durante sus ataques en Gaza y luego retoma el alto al fuego

Sheinbaum rechazó la decisión del Gobierno de Trump de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU.
8

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

Transportistas y agricultores de maíz suspendieron sus respectivas movilizaciones tras lograr la apertura de diálogo y distintos acuerdos con las autoridades.
9

Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

Relanzamiento PAN
10

DATOS ¬ Hizo el ridículo en 2024. Y qué. Massive Caller “relanza” al PAN por 1.8 mdp

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
11

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Justicia para Rodrigo, piden familires de aficionado asesinado por personal de la UNAM
12

SSC-CdMx detiene a 4 vigilantes de la UNAM por homicidio de aficionado del Cruz Azul