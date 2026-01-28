El gobierno de Trump sí usa referencias neonazis y de limpieza étnica en sus mensajes

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 9:54 pm

El Gobierno de Trump usa mensajes supremacistas.

Especialistas señalaron que, aunque las frases e imágenes podrían parecer una coincidencia, en conjunto dan un mensaje claro.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Desde hace tiempo que se hace evidente que el gobierno de Donald Trump recurre a imágenes, símbolos, mensajes y señas que usan o utilizaron en el pasado los grupos e individuos supremacistas blancos. Ahora ya no hay duda de ello.

“Las publicaciones hicieron referencia a literatura neonazi, limpieza étnica y conspiraciones de QAnon, reflexionaron sobre la deportación de casi un tercio de la población estadounidense y promocionaron la letra de un himno cantado por los militantes de extrema derecha de los Proud Boys. Sus autores no son marginales. Se encuentran en las oficinas de la Casa Blanca y los departamentos de Seguridad Nacional y Trabajo, utilizando información oficial del gobierno”, dice un reportaje publicado hoy por Evan Gorelick en The New York Times. Algo parecido dijo SinEmbargo el 20 de enero pasado, cuando se cumplía el primer año de Trump en el poder.

Para algunos, agrega, las publicaciones de la administración suenan patrióticas. Otros podrían percibir, como mucho, una leve insinuación para los extremistas. “Algunas publicaciones pueden parecer simplemente extrañas. Pero quienes conocen bien los códigos abstrusos del extremismo de derechas oyen resonar las bocinas”.

Publicación del Departamento de Seguridad Nacional de EU. Foto: Captura de pantalla

“Este mes, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional publicaron conjuntamente un anuncio de reclutamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Instagram, Facebook y X, superpuesto con las palabras ‘VOLVEREMOS A TENER NUESTRO HOGAR’. Ese es también el nombre de una canción escrita por miembros de una autodenominada ‘orden fraternal problanca’, que ha sido adoptada por los Proud Boys y otros grupos nacionalistas blancos”, agrega.

Cientos de cuentas explícitamente neonazis y supremacistas blancas han compartido la canción en Telegram, una aplicación de mensajería cifrada, desde 2020. "El supremacista blanco que asesinó a tres personas negras en una tienda de dólar de Jacksonville, Florida, en 2023 incluyó la letra de la canción en sus escritos”.

The New York Times dice que en el último mes, las agencias gubernamentales han realizado docenas de publicaciones más en las redes sociales que incluyen iconografía asociada con grupos extremistas de extrema derecha.

“Mientras el Presidente Trump intensificaba su campaña para tomar el control de Groenlandia este mes –agrega el diario–, la cuenta X de la Casa Blanca publicó una imagen de una encrucijada, con la Casa Blanca bañada por el sol a la izquierda y Rusia y China a la derecha. El pie de foto decía: ‘¿Por dónde, hombre de Groenlandia?’. El año pasado, una publicación de reclutamiento del ICE en la cuenta X de Seguridad Nacional preguntaba: ‘¿Por dónde, hombre estadounidense?’”.

Publicación de la Casa Blanca. Foto: Captura de pantalla.

“Los lemas evocan el título de un libro de 1978 [‘¿Hacia dónde va el hombre occidental?’] que los grupos supremacistas blancos consideran 'fundamental’”, le dijo al Times un sociólogo de la Universidad de Nevada, Las Vegas.

El libro afirma que los judíos conspiran para destruir la civilización occidental, que Adolfo Hitler tenía razón y que la violencia contra los judíos está justificada.

El diario pone otros ejemplos:

–Este mes, el Departamento de Trabajo publicó una imagen de estilo noir con las palabras “CONFÍA EN EL PLAN”. Ese es también un lema central de QAnon, una teoría conspirativa de internet que afirma falsamente que el mundo está gobernado por una camarilla de pedófilos satanistas y que Trump ha sido elegido para desmantelarlo.

–En Nochevieja, la cuenta X de la Casa Blanca publicó una foto de Trump junto a la palabra “remigración”. Se trata de un concepto europeo con décadas de antigüedad centrado en la expulsión de personas no blancas e inmigrantes considerados “no asimilados”.

Publicación de la Casa Blanca sobre el término "remigración". Foto: Captura de pantalla

–Y también este mes, el Departamento de Trabajo publicó un video titulado “Una Patria. Un Pueblo. Una Herencia”. Esa frase se asemejaba a un eslogan alemán usado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial: “Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer” o “Un Pueblo, Un Reino, Un Líder”.

El pasado 20 de enero, SinEmbargo hizo un recuento de otros casos de atrevido exhibicionismo de ultraderecha en el gobierno de Trump.

“Volveremos a tener nuestro hogar”, escribió el pasado 9 de enero el Departamento de Seguridad Nacional, dos días después del asesinato de Renee Good a manos de agentes migratorios, un crimen que mantiene a Minneapolis como un campo de batalla. Las autoridades sostienen que su mensaje es una referencia a su agresiva política migratoria, sin embargo, la frase también es estribillo de una del grupo estadounidense, Pine Tree Riots, una banda supremacista blanca.

El uso de esta frase es en realidad uno de varios episodios que ha protagonizado el Gobierno de Donald Trump con el uso de imágenes populares entre la extrema derecha y los supremacistas blancos, los cuales representan la base de su movimiento MAGA, particularmente al encontrar eco entre sus ideas y las políticas nacionalistas y antiinmigrantes de Trump.

El Departamento de Trabajo publicó una frase que fue reconocida como una referencia a un conocido eslogan nazi. Foto: Captura de pantalla

Open Measures, una organización que monitorea la actividad de las redes sociales, encontró por ejemplo más de 450 publicaciones que compartían la canción en la aplicación de redes sociales Telegram desde el año 2020. Casi todas las publicaciones provenían de canales de supremacía blanca.

De hecho un día después de la publicación de la frase—acompañada con una imagen de un hombre con sombrero de vaquero cabalgando por un campo nevado con un avión militar arriba—, el Departamento de Trabajo publicó en X el mensaje: "Una Patria. Un Pueblo. Una Herencia. Recuerda quién eres, estadounidense”, una frase que de inmediato fue reconocida como una referencia al conocido eslogan nazi: “Un Pueblo, Un Reino, Un Líder”.

Las publicaciones podrían ser coincidencias. Pero “al sumar todo”, dijo a The New York Times William Braniff, director del Laboratorio de Investigación e Innovación sobre Polarización y Extremismo de la American University, “es mucho más difícil descartarlo”. Otros expertos estaban igualmente seguros de que las aparentes alusiones no eran un accidente.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos Política
