¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

Deutsche Welle

28/01/2026 - 10:36 pm

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Existe un diminuto animal que probablemente podría sobrevivirnos a todos, apenas alcanza 1,2 milímetros de longitud, pero ha demostrado una resistencia que desafía toda lógica biológica.

Berlín, 28 de enero (DeutscheWelle).- La vida en la Tierra no se caracteriza tanto por su fragilidad como por su capacidad de persistir. A lo largo de miles de millones de años, ha atravesado episodios que parecían definitivos –desde erupciones volcánicas a gran escala hasta impactos de asteroides y extinciones masivas– y, aun así, ha logrado continuar. Los registros más antiguos sitúan su origen en hace al menos tres mil 700 millones de años, un periodo durante el cual ha sobrevivido a crisis que eliminaron a más de tres cuartas partes de las especies existentes.

La mayor de esas crisis ocurrió hace unos 250 millones de años, durante la extinción del Pérmico, cuando desapareció alrededor del 90 por ciento de las especies. Aun así, tras apenas unos millones de años, la vida se reorganizó y siguió adelante. Esta asombrosa capacidad de recuperación ha llevado a muchos científicos a una conclusión incómoda para nuestra especie: aunque los seres humanos desaparezcan, la vida probablemente no lo hará. Por lo que surge la pregunta: ¿qué criatura sería la última en quedar en pie?

Mientras la humanidad enfrenta amenazas que van desde el cambio climático hasta un posible conflicto nuclear, existe un diminuto animal que probablemente podría sobrevivirnos a todos. Y no, no son las cucarachas ni los escorpiones. Se trata de un humilde organismo de ocho patas que destaca por encima del resto cuando se habla de resistencia extrema: el tardígrado.

Los tardígrados demostraron una resistencia extrema capaz de soportar temperaturas desde el cero absoluto hasta 150 °C en condiciones de laboratorio. Foto: Gaceta UNAM

Tardígrados: los animales más resistentes del planeta

Estos microanimales, también conocidos como osos de agua, apenas alcanzan 1,2 milímetros de longitud, pero han demostrado una resistencia que desafía toda lógica biológica. Según reporta IFL Science, pueden sobrevivir periodos extremadamente largos –hasta 30 años en condiciones experimentales– sin comida ni agua, soportar temperaturas extremas –desde condiciones criogénicas cercanas al cero absoluto hasta unos 150 °C en laboratorio–, resistir presiones aplastantes y dosis de radiación letales, e incluso permanecer expuestos al vacío del espacio sin inmutarse.

El secreto de esta supervivencia extrema reside en un proceso conocido como criptobiosis. De acuerdo con el medio científico, cuando las condiciones se vuelven hostiles, los tardígrados expulsan más del 95 por ciento del agua de sus cuerpos y se contraen hasta formar una especie de cápsula deshidratada. En ese estado de animación suspendida pueden permanecer potencialmente durante décadas, hasta que el entorno vuelve a ser favorable.

Amenazas cósmicas: asteroides, supernovas y rayos gamma

Pero más allá de sus aparentes superpoderes biológicos, lo verdaderamente interesante es lo que representan: una prueba tangible de que la vida, una vez que logra establecerse, puede ser extraordinariamente difícil de erradicar. Un estudio publicado en 2017 por físicos de las universidades de Oxford y Harvard, y recogido por medios como IFL Science y VICE, analizó tres de los peores escenarios astrofísicos imaginables: impactos de asteroides gigantes, explosiones de supernovas cercanas y estallidos de rayos gamma. Todos ellos serían devastadores para la humanidad y para la mayoría de las especies del planeta. Los tardígrados, sin embargo, probablemente sobrevivirían.

Las armas nucleares representan un riesgo real y cercano, cuyos efectos irían mucho más allá de la destrucción inmediata en tierra firme. Foto: Especial

Para que el impacto de un asteroide pudiera acabar con ellos, explican los investigadores, tendría que ser un evento capaz de alterar de forma drástica el equilibrio térmico del planeta, elevando las temperaturas globales hasta niveles incompatibles con la existencia de océanos líquidos. De los cuerpos conocidos en el sistema solar, únicamente una docena de asteroides y planetas enanos alcanzan ese umbral de masa –entre ellos Plutón–, y ninguno de ellos se espera que intercepte la órbita terrestre.

En el caso de una supernova, la explosión tendría que producirse a menos de 0,14 años luz de distancia para evaporar los océanos del planeta. El inconveniente es evidente: la estrella más cercana al Sol se encuentra a más de cuatro años luz.

Algo similar ocurre con los estallidos de rayos gamma, los eventos más energéticos del universo. Para provocar un calentamiento global capaz de hervir los mares, tendrían que originarse a menos de 40 años luz de la Tierra, una posibilidad considerada mínima antes de que el propio Sol llegue al final de su vida.

En ese sentido, los investigadores concluyen que, salvo que ocurra un evento capaz de hacer hervir literalmente todos los océanos del planeta, los tardígrados seguirán aquí, indiferentes a nuestro final.

"Los tardígrados son lo más parecido a seres indestructibles que existe en la Tierra", señala el físico Rafael Alves Batista, de la Universidad de Oxford en un comunicado. "Sin nuestra tecnología para protegernos, los seres humanos somos una especie extremadamente sensible. Cambios sutiles en nuestro entorno pueden afectarnos de forma dramática".

Guerra nuclear y el fin de la vida en la Tierra

Paradójicamente, más allá de los escenarios extremos esbozados por los científicos, una de las amenazas más inmediatas para la vida compleja puede que no llegue del espacio, sino de nosotros mismos. Las armas nucleares representan un riesgo real y cercano, cuyos efectos irían mucho más allá de la destrucción inmediata en tierra firme.

Un estudio publicado en AGU Advances y citado por la Universidad de Colorado Boulder en mayo de 2023 modeló distintos escenarios de guerra nuclear y concluyó que el hollín generado por las explosiones bloquearía la luz solar durante aproximadamente una década, provocando un enfriamiento global abrupto.

En un conflicto a gran escala entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, las temperaturas medias globales podrían descender unos 10 °C en los tres años posteriores.

Los océanos, que cubren más del 70  por ciento del planeta, se enfriarían rápidamente y desarrollarían extensas capas de hielo marino. La fotosíntesis del fitoplancton –base de la cadena alimentaria marina– se vería gravemente afectada, desencadenando una grave reacción en cadena en los ecosistemas oceánicos.

Ni la guerra nuclear ni los asteroides marcarán el final definitivo de la vida en la Tierra. Foto: Gaceta UNAM

"Si las algas desaparecen, todo lo demás también desaparece", advirtió Nicole Lovenduski, coautora del estudio, en el comunicado de la Universidad de Colorado Boulder.

Incluso conflictos nucleares regionales más limitados producirían efectos globales duraderos, según las simulaciones. Y, a diferencia de los tardígrados, los seres humanos dependemos de sistemas agrícolas, cadenas de suministro y condiciones climáticas extremadamente sensibles.

Aun así, ni la guerra nuclear ni los asteroides marcarán el final definitivo de la vida en la Tierra. Ese destino está reservado para el Sol.

Dentro de unos cinco mil millones de años, cuando el Sol agote su hidrógeno y se transforme en una gigante roja, se expandirá hasta engullir a Mercurio y Venus y, probablemente, también a la Tierra. Mucho antes de que el Sol alcance esa fase final, el progresivo aumento de su luminosidad transformará de manera irreversible el entorno terrestre.

La intensificación de la radiación alterará la estabilidad climática del planeta, provocará la pérdida gradual de su atmósfera y acabará por eliminar el agua superficial que hoy hace posible la vida. El resultado será una Tierra convertida en un mundo seco e inhóspito, incapaz de sostener incluso a los organismos más resistentes.

Ese será el punto final incluso para los tardígrados, al menos a escala planetaria. Puede que algunas bacterias extremófilas resistan durante un tiempo, pero la vida, tal como la conocemos, llegaría a su fin.

Hasta entonces, la lección es clara: la Tierra no necesita a los humanos para seguir viva. Nosotros, en cambio, sí necesitamos un planeta estable para sobrevivir. Y en ese delicado equilibrio, los tardígrados nos llevan millones de años de ventaja.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

Explora más en estos temas
Ciencia y Tecnología
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

+ Sección

Galileo

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Las redes sociales puedes aumentar el riesgo de depresión en los adolescentes.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
2

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Placa Mundial México 2026
3

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Precio del centenario de oro y onza de plata
4

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
5

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
6

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
7

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

El asesinato de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, a manos del ICE en Minneapolis ha causado un sismo que mueve al Presidente Donald Trump.
8

Washington se sacude. El asesinato de Alex Pretti causa un sismo que mueve a Trump

México y EU acordaron el inicio de las negociaciones del T-MEC, tratado comercial que mantienen con Canadá, país que por el momento está pendiente de sumarse.
9

Arranca negociación del T-MEC entre México y EU en Washington. Canadá está pendiente

Julio César Cárdenas Ortega
10

Alcalde “Verde” de Huatulco no sólo ha sido investigado por nexos con Salinas Pliego

11

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

El Gobernador de San Luis Potosí (SLP), Ricardo Gallardo, rechazó la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum al considerar que fue presentada sin diálogo previo.
12

Gallardo rechaza Reforma Electoral de Sheinbaum: no se socializó, debe haber encuesta

Oro y plata: ¿cómo invertir?
13

El oro y la plata se disparan en un mundo convulso: ¿cómo invertir en estos metales?

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
14

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
15

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
SCJN
1

#PODEROSOS ¬ La Suprema Corte gastó 800 millones de pesos en 15 días: Muna Dora

Sheinbaum se reúne con líderes de automotrices.
2

La Presidenta prepara plan integral con la industria automotriz en el marco del T-MEC

Oro y plata: ¿cómo invertir?
3

El oro y la plata se disparan en un mundo convulso: ¿cómo invertir en estos metales?

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
4

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Morena refrenda alianza con PT y PVEM
5

Morena, PT y el Verde refrendan alianza para afianzar la 4T rumbo a la elección 2027

Julio César Cárdenas Ortega
6

Alcalde “Verde” de Huatulco no sólo ha sido investigado por nexos con Salinas Pliego

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron en Tláhuac a "El Elmo", señalado como presunto líder del grupo delictivo "Los Elmos", que opera para el Cártel de Tláhuac.
7

SSC-CdMx detiene a "El Elmo", presunto líder de "Los Elmos", en la Alcaldía Tláhuac

Suspenden a dos agentes de la Patrulla Fronteriza tras tiroteo fatal en Minnesota.
8

El Departamento de Seguridad de EU suspende a agentes que dispararon a Alex Pretti

El Gobernador de San Luis Potosí (SLP), Ricardo Gallardo, rechazó la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum al considerar que fue presentada sin diálogo previo.
9

Gallardo rechaza Reforma Electoral de Sheinbaum: no se socializó, debe haber encuesta

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU), encabezada por Jerome Powell, anunció que mantiene las tasas de interés en el rango del 3.5 al 3.75 por ciento.
10

La Reserva Federal de EU mantiene las tasas de interés: siguen entre el 3.5% y 3.75%

Los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda fueron atacados a balazos este miércoles en Culiacán, Sinaloa.
11

Sergio Torres y Elizabeth Montoya, diputados de MC, son atacados a balazos en Sinaloa

El asesinato de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, a manos del ICE en Minneapolis ha causado un sismo que mueve al Presidente Donald Trump.
12

Washington se sacude. El asesinato de Alex Pretti causa un sismo que mueve a Trump