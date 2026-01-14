Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 10:34 pm

El árbol productor de resina que fue descubierto en Simojovel de Allende, Chiapas, vivió hace aproximadamente 23 millones de años, destacaron los investigadores.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo). Científicos del del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identificaron una nueva especie extinta de árbol productor de ámbar en el municipio de Simojovel de Allende, Chiapas.

La especie fue nombrada "Hymenaeaphyllum mirandae" y corresponde a un grupo de plantas que vivió hace aproximadamente 23 millones de años, durante el periodo Mioceno, de acuerdo con el análisis de piezas de ámbar mexicano.

La investigadora Ana Lilia Hernández Damián, del Laboratorio de Paleobotánica de la UNAM, informó que el hallazgo sugiere una amplia distribución de este grupo vegetal en las zonas de bajas latitudes de Norteamérica en ese periodo geológico.

Según los especialistas, el ámbar es una resina fosilizada producida por plantas, en la cual pueden quedar atrapados y preservados restos como hojas, flores, tallos e insectos, lo que permite reconstruir ecosistemas del pasado.

Una nueva especie extinta de árbol productor de resina fue identificada en el municipio de Simojovel de Allende, Chiapas
Una nueva especie extinta de árbol productor de resina fue identificada en el municipio de Simojovel de Allende, Chiapas. Foto: UNAM

La doctora en Ciencias Biológicas precisó que la investigación fue presentada en la revista Paleoworld, en un artículo llamado A new extinct member of the resin producer group of the Mexican amber: Hymenaeaphyllum mirandae n. gen. n. sp. (Detarioideae-Leguminosae) en colaboración con Marco A. Rubalcava-Knoth y Sergio Cevallos-Ferriz. En el texto explica que se identificaron hojas preservadas, las cuales se analizaron en dicho ñaboratorio.

El estudio se basó en el análisis detallado de siete piezas de ámbar recuperadas en la zona conocida como La Quinta, perteneciente a la Formación Simojovel, que contenían restos biológicos bien conservados.

Entre los materiales analizados se identificaron hojas completas, así como fragmentos de flores e insectos, lo que permitió realizar comparaciones morfológicas con especies actuales productoras de resina.

La investigadora explicó que la nueva especie presenta similitudes con árboles actuales como el guapinol (Hymenaea courbaril), que crece en la costa del Pacífico mexicano, así como con los géneros "Guibourtia" y "Peltogyne.

Científicos de la UNAM identificaron en Chiapas una nueva especie extinta de árbol productor de resina
Científicos de la UNAM identificaron en Chiapas una nueva especie extinta de árbol productor de resina del ámbar mexicano. Foto: UNAM

También se detectaron semejanzas con especies que habitan en regiones paleotropicales de África, lo que aporta información sobre antiguas conexiones biogeográficas entre distintas regiones del planeta.

La identificación del nuevo árbol fue posible gracias al estudio de microestructuras visibles en los folíolos, como glándulas translúcidas, venas secundarias específicas y bases foliares asimétricas.

Aunque se logró describir con detalle las hojas y algunas flores, los especialistas señalaron que aún no es posible establecer con certeza su relación exacta con géneros actuales, debido a la falta de evidencia directa que vincule ambos órganos vegetales.

