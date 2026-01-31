¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

La Opinión

30/01/2026 - 9:00 pm

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

¿Tu hijo juega horas en el celular? Profeco da recomendaciones para un uso saludable

¿Cómo afecta la luz azul de los celulares a los niños? Esto revela un nuevo estudio

La exposición prolongada interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, por lo que puede ocasionar, insomnio, irritabilidad y aumento del estrés. 

Por José Vicente Henríquez

Los Ángeles, 30 de enero (LaOpinión).- La luz azul es parte de nuestra vida diaria, aunque muchas personas no lo saben. Está presente en la luz del sol, pero también en pantallas de celulares, computadoras, televisores y luces LED. Su uso constante ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso. En esta nota, te explicamos qué es y cómo puede afectar tu salud.

¿Qué es la luz azul?

La luz azul es un tipo de luz visible con una longitud de onda corta y alta energía. Dentro del espectro de luz que percibe el ojo humano, es una de las más intensas. Durante el día, la luz azul natural ayuda a mantenernos despiertos, atentos y con buen estado de ánimo. El problema surge cuando la exposición se prolonga, sobre todo a través de dispositivos electrónicos.

¿Dónde estamos expuestos a la luz azul?

La principal fuente natural de luz azul es el sol. Sin embargo, en la vida cotidiana la mayor exposición proviene de pantallas digitales como teléfonos móviles, tablets, computadoras y televisores. También las bombillas LED y fluorescentes emiten este tipo de luz, lo que incrementa el contacto incluso dentro del hogar o en el trabajo.

¿Cómo afecta la luz azul a los ojos?

La exposición prolongada a la luz azul puede provocar fatiga visual digital. Entre los síntomas más comunes están el cansancio ocular, sequedad en los ojos, visión borrosa y dolores de cabeza. Pasar varias horas frente a una pantalla sin descansos aumenta estas molestias, especialmente en personas que trabajan o estudian en línea.

Aunque no existe consenso absoluto sobre si la luz azul causa daño permanente en la retina, los especialistas advierten que el exceso puede generar incomodidad y afectar la calidad visual a corto y mediano plazo.

Efectos de la luz azul en el sueño

Uno de los impactos más estudiados de la luz azul es su relación con el sueño. Este tipo de luz interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. Usar el celular o la computadora antes de dormir puede dificultar conciliar el sueño y reducir la calidad del descanso.

Por esta razón, muchos expertos recomiendan limitar el uso de pantallas al menos una hora antes de acostarse, especialmente en niños y adolescentes.

¿La luz azul afecta la salud mental?

La alteración del sueño causada por la exposición nocturna a la luz azul puede tener efectos indirectos en la salud mental. Dormir mal de forma constante se asocia con irritabilidad, dificultad para concentrarse y aumento del estrés. Aunque la luz azul no es la causa directa de estos problemas, sí puede contribuir cuando no se controla su uso.

¿Cómo reducir la exposición a la luz azul?

Existen medidas sencillas para disminuir el impacto de la luz azul sin dejar de usar la tecnología:

  • Activar el modo nocturno o filtro de luz azul en los dispositivos.
  • Ajustar el brillo de las pantallas según el entorno.
  • Hacer pausas frecuentes siguiendo la regla 20-20-20.
  • Evitar pantallas antes de dormir.
  • Usar lentes con filtro de luz azul si se trabaja muchas horas frente a pantallas.

¿Es necesario evitar completamente la luz azul?

No es necesario eliminarla por completo. La luz azul cumple funciones importantes durante el día, como regular el ritmo biológico y mejorar la atención. El enfoque está en el equilibrio y en reducir la exposición innecesaria, especialmente durante la noche.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Halago en boca de Trump, ¿es vituperio?

"La pregunta es si tanto halago del Presidente Trump a Claudia Sheinbaum, el mismo que amenaza al...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El delito de “ciberasedio” en Puebla vulnera la libertad de expresión

"El estilo de Alejandro Armenta —con descalificaciones, confrontación, persecución legal y un discurso que ve enemigos en...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

+ Sección

Galileo

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Qué bueno que Grupo Pliego decidió pagar lo que le debe al SAT, celebra la Presidenta
1

Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

2

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

CURP biométrica.
3

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
4

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Bill Gates contrajo una ETS de "chicas rusas" y pidió ayuda a Epstein, dicen archivos
5

Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

Eclipse Solar
6

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
7

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes
8

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
9

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Pedro Torres
10

Pedro Torres, productor mexicano y exesposo de Lucía Méndez, fallece a los 72 años

Hoy No Circula
11

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

Precio del centenario de oro y onza de plata
12

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
13

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
14

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, el Tren Interoceánico iba exceso de velocidad: Lara

Un Juez federal de EU bloqueó la posible deportación de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de edad, y de su padre, quienes fueron detenidos en Minnesota.
15

Liam, el niño de 5 años usado como vil “carnada” por el ICE, cumple 10 días encerrado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, el Tren Interoceánico iba exceso de velocidad: Lara

Un Juez federal de EU bloqueó la posible deportación de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de edad, y de su padre, quienes fueron detenidos en Minnesota.
2

Liam, el niño de 5 años usado como vil “carnada” por el ICE, cumple 10 días encerrado

La Presidenta Sheinbaum afirmó que México prefiere construir puentes en lugar de muros y destacó el valor del trabajo que realizan migrantes en EU.
3

México prefiere construir puentes y no muros, dice Sheinbaum; elogia a paisanos en EU

Bill Gates contrajo una ETS de "chicas rusas" y pidió ayuda a Epstein, dicen archivos
4

Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

Juez vincula a proceso a "El Bótox" por el homicidio de Bernardo Bravo
5

Juez vincula a proceso a "El Bótox" por homicidio del líder limonero Bernardo Bravo

Autoridades detuvieron a 11 personas, entre ellas dos policías municipales, que presuntamente son integrantes de bandas violentas que operan en el Edomex.
6

Autoridades detienen a 11 en el Edomex relacionados con 16 homicidios; 2 son policías

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
7

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Ebrard mostró su optimismo respecto al TMEC con un video en el que enumeró las razones por las que considera que el acuerdo comercial se mantendrá.
8

VIDEO ¬ Ebrard enumera algunas de las razones por las que está optimista con el T-MEC

9

VIDEOS ¬ Ciudadanos despiertan a cacerolazos a agentes del ICE, en hoteles de todo EU

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer que células criminales de "Los Chapitos" están detrás del atentado en Culiacán, Sinaloa, contra los diputados de MC.
10

Una célula de "Los Chapitos" está detrás del atentado contra diputados de MC: Harfuch

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
11

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús anunciaron la modificación en los horarios de servicio para el lunes 2 de febrero.
12

El Metro y el Metrobús ajustan horarios este 2 de febrero. Consulta aquí los detalles