SEP acepta excesos contra Marx, pero niega que quiso borrar la Guerra Sucia de libros

En un comunicado, la SEP reiteró que la Nueva Escuela Mexicana continuará y señaló que se investigará el uso de policías para tratar de desalojar a Marx Arriaga.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó hoy que, contrario a señalamientos por parte de Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de dicha institución, no se ha buscado nunca eliminar contenido de los libros de texto gratuitos, sino añadir nuevos materiales. Al mismo tiempo, reconoció que el uso de policías para intentar desalojar a Arriaga fue completamente innecesario y se investigará el por qué se dio esa orden.

"Es mentira que se quieran suprimir contenidos que tengan que ver con los procesos de transformación o con el obradorismo. Nunca se ha pedido que se retiren de los libros las luchas y los movimientos insurgentes que dignamente ha protagonizado el pueblo de México", indicó la SEP.

Dicho señalamiento se hace luego de que el propio Arriaga afirmó que la SEP le solicitó en múltiples ocasiones eliminar ciertos materiales de los libros de texto, incluidos algunos sobre el periodo de la Guerra Sucia.

“Nos pidieron quitar el capítulo sobre la Guerra Sucia. Respondí por oficio —los documentos están en el archivo—, así que alguien estaría mintiendo si la subsecretaria o el secretario salen a decir que eso no ocurrió. Contesté formalmente que no lo íbamos a retirar porque forma parte de nuestra memoria histórica; es una conquista desde la izquierda el reconocimiento de la Guerra Sucia. Después recibí otro oficio en el que se me ordenaba acatar la indicación. Bajo el argumento de que, según el reglamento, estoy subordinado y debía eliminar del libro cualquier mención a Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, la Liga Comunista y los asesinatos ocurridos en Ciudad Madera”, relató en entrevista con Los Periodistas que se transmitió en vivo el viernes 13 de febrero.