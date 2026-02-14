Mario Delgado dice que se indagará quién ordenó usar policías contra Marx Arriaga

Ante medios de comunicación, Mario Delgado señaló que el uso de policías para tratar de desalojar a Marx Arriaga fue innecesario y excesivo.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó hoy que se investigará quién ordenó el envío de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) a las instalaciones de la SEP para tratar de desalojar a Marx Arriaga, Director de Materiales Educativos, luego de que fuera despedido ayer.

"Vamos a pedirle al Órgano de Control que investigue quién fue que solicitó que apoyara el personal de resguardo", señaló el funcionario cuando se le cuestionó sobre el tema, de acuerdo con declaraciones recogidas por el diario Reforma.

Delgado catalogó el uso de elementos policiales como algo "innecesario y excesivo", además de que habría consecuencias para quien resulte responsable de dicha orden.

El uso de policías contra Marx Arriaga quedó documentado gracias a una grabación que él mismo publicó en su cuenta de Facebook. En ella, se observa cómo los uniformados lo escoltaron por las instalaciones de la SEP hasta su oficina, donde se le dijo que debía desalojarla, a lo cual se negó tras no presentársele una notificación oficial sobre su despido.