VIDEO: La fama no los eximió de deudas. Las celebridades que debieron al SAT en 2021

Laura Bozzo y Alfredo Adame han enfrentado problemas fiscales en más de una ocasión. Entre otros artistas que han tenido conflictos con sus declaraciones al SAT han destacado Juan Gabriel, José José, Paulina Rubio, Edith González, Ingrid Coronado, entre otros.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- A pocos días de que cerrara el 2021, las autoridades fiscales de México dieron a conocer que la cantante Belinda debía más de 7 millones de pesos. Sin embargo, el caso de la también actriz es sólo el más reciente que se destapó durante el año que acabó.

Contando a la ahora novia del cantante de regional mexicano Cristian Nodal, al menos seis personalidades del espectáculo mexicano —desde conductores de televisión hasta deportistas— se vieron involucrados en problemas por evasión de impuestos.

LAURA BOZZO

El fisco de México dio a conocer en agosto que la conductora Laura Bozzo tenía una demanda por delito de evasión fiscal de casi 13 millones de pesos.

La conductora peruana levantó mayor polémica luego de que sus problemas fiscales en México la hicieran “desaparecer”.

La presentadora Laura Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva el pasado 11 de agosto por un delito fiscal al vender de manera indebida un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago del cargo.

Anteriormente, el Juez Juan Miguel Ortiz otorgó la suspensión de la conductora de televisión siempre y cuando ella garantizara una suma de 300 mil pesos (unos 15 mil dólares) en los cinco días siguientes de la notificación de la resolución.

No obstante, Laura Bozzo no se presentó y no cumplió con el acuerdo, por lo que ahora será buscada para ser detenida.

Entonces, el pasado 31 de agosto un Juez federal negó la suspensión definitiva de la orden de aprehensión que hay en contra de Bozzo, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) podía detenerla en cualquier momento.

Sin embargo, Lauro Bozzo consiguió en noviembre una suspensión definitiva de la orden de aprehensión y pagó alrededor de 2 millones de pesos para negociar su deuda.

El 23 de noviembre reapareció en una entrevista con TV Azteca, en el programa Venga la Alegría, y explicó que este problema se originó en el 2012 en el momento en que sus contadores se olvidaron de realizar un cambio de domicilio.

“Televisa me depositaba y yo mandaba mi dinero a Estados Unidos y pues de ahí lo traía para acá y luego lo metí a una cuenta de ahorros, entonces se me cobró triple tributación”, apuntó.

“No me ocupé del tema y esto se convirtió en un gran problema. El punto principal es que se habla de que yo vendí una casa estando embargada y eso es falso porque sí soy bruta, pero no tanto. La casa no la vendí embargada. La casa yo la había ofrecido, me la rechazaron y cuando la vendí tenía todos los documentos de Registro Público y yo nunca fui nombrada depositaria”, aseguró.

Bozzo también aprovechó el espacio para explicar su inesperada desaparición de México luego de que un Juez Federal la vinculara a proceso por evasión fiscal.

“Yo soy una persona que tiene una depresión clínicamente diagnosticada desde los ocho años. Nadie sabe muchas cosas de mi vida […] Yo tuve un año el estómago abierto, tuve septicemia, tuve cáncer de mama. Entonces yo llevo un rígido sistema de comida, yo no puedo comer cualquier cosa. Si yo no me presenté es porque sabía que la cárcel es una sentencia de muerte anticipada”, explicó la conductora.

“No es que yo me diera a la fuga. Yo quiero vivir”, agregó.

ALFREDO ADAME

En abril del 2021, el actor que este año trató de incursionar en la política como candidato a Diputado por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, fue vinculado a proceso por el presunto delito de omisiones al SAT.

En aquel momento, el Juez federal Felipe de Jesús Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, fue quien dictó la vinculación a proceso un delito del registro federal de contribuyentes, luego de que la Fiscalía General de la República presentara la denuncia y los datos de prueba mínimos para abrir el caso. La denuncia de la Fiscalía se presentó el pasado 8 de marzo, después de que Adame compareciera en una audiencia virtual.

De acuerdo con la información, en la sesión se dijo que el SAT intentó verificar el domicilio que presentó el actor, pero no tuvo éxito, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una querella en la Fiscalía contra el candidato.

Luego de que se le informara sobre la denuncia, Adame solicitó un amparo contra la vinculación a proceso, el cual fue concedido por la Jueza Cuarto de Distrito en esa materia, María Dolores Núñez Solorio. Aunque en noviembre de 2021 el amparo fue rechazado por el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal.

Esta no es la primera vez que Adame arrastra problemas fiscales. En 2019, el SAT le cobró un crédito fiscal de ocho millones de pesos y en 2010 fue condenado a seis meses de prisión por defraudación fiscal de 2.3 millones de pesos.

En agosto de 2016, el SAT le embargó cuentas por cobrar con Televisa Talento y la empresa Broncolín. Además le quitó un Cadillac modelo 2005 y dos cuentas bancarias con 67 mil pesos.

No esperaba tanta gente con su apoyo! Gracias Tlalpan🥺 pic.twitter.com/1hunVqc6OQ — Alfredo Adame (@_alfredoadame) May 7, 2021

En febrero de 2010, un tribunal federal lo condenó a seis meses de cárcel por defraudación fiscal de 2.3 millones de pesos, ya que no declaró todos sus ingresos al SAT durante los ejercicios de 2002 y 2003.

INÉS GÓMEZ MONT

El 10 de septiembre Inés Gómez-Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron acusados de evasión fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3 mil millones de pesos (aproximadamente 150 millones de dólares), por lo que las autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión en contra de la pareja.

Poco después de que se diera a conocer la noticia, la exconductora de TV Azteca publicó en su red social un comunicado en el que acusó que esta información se había filtrado de manera dolosa y aseguró que la pareja estaba preparando su defensa. Desde entonces se desconoce su ubicación.

La conductora de televisión apuntó a autoridades por difundir mentiras a la prensa y al público “diciendo que existía una orden de aprehensión” contra Gómez Mont y Álvarez Puga.

Además, Inés Gómez Mont aseguró la noche del 28 de septiembre que los hechos por los que se le acusa son “absolutamente falsos”, pues, dijo, que ella jamás ha robado un peso y que tampoco ha recibido dinero de contratos, y mucho menos ha visto ni poseído tres mil millones de pesos en la vida”.

“Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado. Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso”, añadió Gómez Mont en un comunicado.

Presuntamente, Víctor Álvarez Puga y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, habrían usado empresas fantasma para facilitar la evasión de impuestos, lavado de dinero y desvío de recursos públicos a terceros.

Hasta ahora se desconoce el paradero de la pareja, aunque medios de entretenimiento en Estados Unidos han señalado que la pareja compró en Miami una casa que perteneció a la cantante Cher, misma en la que podrían encontrarse. Esto no ha sido confirmado por las autoridades.

GLORIA TREVI

El pasado 8 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra la cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita, según informó el diario La Jornada.

De acuerdo con los primeros informes, la Unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda presentó la acusación ante la Fiscalía General desde el pasado 8 de septiembre para que la cantante mexicana sea investigada por los presuntos delitos ya mencionados.

En la denuncia la UIF consideró que las empresas que la pareja posee —entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005— y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, estarían siendo utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

Según el diario La Jornada, el portal de Internet Open Corporates, donde se puede consultar información de las compañías en el mundo, entre mayo y junio de 2020, la empresa Great Tallent LLC, cambió de director, con lo que la cantante habría sido sustituida en el cargo por su esposo.

La publicación del medio también recalcó que, de acuerdo con testimonios ministeriales a los que tuvo acceso, “en la querella presentada, se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo”.

La intérprete de “Doctor Psiquiatra” negó el caso en un video de TikTok y dijo que ella es fuente de empleo para muchas personas.

A través de este video, la artista respondió una serie de preguntas, entre las que destacó su pasado y el señalamiento por parte de autoridades mexicanas en su contra.

“¿Cumpliste condena en la cárcel?”, le preguntaron. “No, injustamente estuve 4 años en proceso. Salí absuelta”, contestó. “¿También tu madre estuvo en la cárcel por evasión fiscal?”, le cuestionaron. “Injustamente 10 meses y salió absuelta”, señaló. “Ahora dicen que tú y tu esposo evadieron impuestos”, le dijeron. “¡Nunca! Yo soy fuente de trabajo”, aseguró.

JUAN MANUEL “DINAMITA” MÁRQUEZ

El exboxeador mexicano Juan Manuel Márquez deberá de pagar 12.4 millones de pesos al SAT por no declarar impuestos del ejercicio fiscal 2012 por ingresos de 52 millones de pesos, según se dio a conocer este año.

En 2016, el SAT fincó el adeudo del boxeador y en 2019 fue confirmado por dicha institución. Luego de dos años de disputas legales, finalmente el pasado 17 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia desechó el reclamo de Juan Manuel Márquez al considerarlo improcedente.

El dinero no declarado por el exboxeador corresponde al ejercicio fiscal 2012. Cinco millones de dólares, que en ese año equivalían a 65.7 millones de pesos, por sus ingresos por su pelea contra Manny Pacquiao en Las Vegas en noviembre de 2011 y 11.6 millones de pesos por distintos depósitos en cuentas bancarias de México.

La defensa de Juan Manuel Márquez alegó que de los 5 millones de dólares que reclamaba el SAT por su pelea con Pacquiao, supuestamente se habían descontado 1.5 millones de dólares en impuestos, quedando un total de 40.3 como pago por aquel enfrentamiento.

Ante esta afirmación, el SAT indicó que expugilista debió pagar impuestos en México por el total de la bolsa recibida por la pelea ante el filipino.

Al no considerarse como un delito grave, Juan Manuel Márquez podrá saldar su deuda de manera voluntaria y sin fijar un plazo. En caso de no hacerlo, el SAT realizará el cobro de manera directa de sus cuentas bancarias.

BELINDA

El caso más reciente es el de la intérprete de “El Sapito”. El pasado 26 de diciembre el Sistema Tributario dio a conocer que Belinda Peregrin tiene un adeudo de crédito fiscal por siete millones 235 mil 769 pesos.

Según la publicación del SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la cantante Mexico-española tiene un adeudo de crédito fiscal por siete millones 235 mil 769 pesos. Los créditos fiscales son descritos como una percepción a la que tiene derecho la Federación, producto de impagos y multas.

El 19 de mayo de 2021 se emitió un acuerdo por el que se ordenó emplazar a juicio a Fabiola García López, representante de la mayoría de los trabajadores de Belinda, en su carácter de tercero interesado.

El oficio indica que la también actriz deberá comparecer en la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa —en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México— en un periodo de 30 días contados a partir del día hábil siguiente al de la última publicación del Edicto ordenado, es decir, del 24 de diciembre.

