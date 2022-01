Filtración de la trama de Venom 3 revelaría un posible choque con Spider-Man

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Con la llegada de Spider-Man: No Way Home y el multiverso confirmado, Venom y los trepamuros de Marvel podrían estar ligados para futuras producciones del UCM, algunas de ellas podrían llegar durante el 2022.

MADRID, 1 de enero (EuropaPress).- Como ha dejado patente Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), el Multiverso ya comienza a dejarse notar en el UCM. Con este nuevo concepto en juego, y con todas las posibilidades que abre, la cuestión que se plantean los fans es si habrá un enfrentamiento entre el trepamuros y uno de sus más letales enemigos, el cual cuenta con su propia franquicia cinematográfica, el Venom de Tom Hardy.

Tal y como apunta Daniel Richtman, periodista famoso por ofrecer información certera y exclusiva relacionada con las producciones de Marvel, la tercera entrega de Venom explorará el multiverso en una trama en la que el simbionte alienígena vivirá al fin el ansiado encuentro con Spider-man.

Parte de esta teoría halla su origen en las escenas post-créditos de Venom: Let be Carnage y de Spider-Man: No Way Home en las que, Brock se encuentra salta de su realidad hasta la del Peter Parker de Tom Holland para -después de emborracharse en un bar de México- regresar a su propio universo, eso sí, dejando atrás un fragmento del simbionte.

Amy Pascal, la productora del filme confirmó recientemente que Sony Pictures se encontraba desarrollando una tercera película sobre Venom y, aunque, los detalles son escasos, Andy Serkis, el director de la secuela expresó su interés en retomar la franquicia.

Como es lógico, los seguidores no han tardado en realizar especulaciones al respecto. Un usuario que compartió a través de su cuenta en Twitter la información de Richtman especuló con la posibilidad de que será Andrew Garfield quien lleve el manto de Spider-Man.

“Creo que veremos a Spider-Man en Venom 3. Pienso que Andrew Garfield será quien lleve el traje del trepamuros”, expresó.

Los fans están especulando que tanto Venom como la película aún pendiente de estreno, Morbius, se sitúan en una misma realidad que sería la línea temporal de The Amazing Spider-Man, la saga de Garfield. Algo que cobraría sentido si se tiene en cuenta que el propio Richtman avanzó hace pocos días la posibilidad de que Garfield regresara a un nuevo proyecto relacionado con el UCM.

Mientras surge nueva información para desentrañar todas estas cuestiones, los seguidores personaje pueden reencontrarse con el trepamuros en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), que ya está en cines donde ha superado ya barrera de los mil millones en taquilla.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press