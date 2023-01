Mis libros de 2022

Cada fin de año escritores, críticos literarios y opinadores variopintos eligen sus libros favoritos. Como es imposible que alguien haya leído toooodo lo publicado durante los doce meses anteriores, las listas suelen decir muchas veces más sobre quien escribe o sobre el mercado literario que sobre el verdadero estado de la literatura. Pero son parte del chiste del cierre de año y tengo que reconocer que me encantan: compro libros, conozco autores nuevos, critico elecciones (a veces sin piedad) y me divierto como loquita.

Y en ese recorte que todos los lectores hacemos, yo elegí para compartir con ustedes aquellos títulos de escritoras y escritores de México que he leído con enorme placer en los últimos tiempos. Han quedado fuera de mi lista los libros publicados en 2021 que leí este año (pienso, por ejemplo, en los excepcionales El corazón del daño, de María Negroni, o Canciones en voz baja, de Alicia García Bergua, o Todo lo que crece, de Clara Obligado, o El expediente Anna Ajmátova, de Alberto Ruy Sánchez), o los publicados en otras lenguas, (como los de Elizabeth Strout, de quien me he hecho fanática), o aquellos que he vuelto a leer con el corazón desgarrado por la tristeza (como los de Sylvia Molloy o los de David Huerta, que nos han dejado hace apenas unos meses), o los libros a los que aún no he tenido tiempo de asomarme, pero que están ya en mi mesa de noche (como León de Lidia, de Myriam Moscona). Hechas estas salvedades, y con la promesa de dedicar otra nota a la poesía, al ensayo y a la narrativa de fuera de México, he aquí algunos de mis libros preferidos de 2022:

1. Ceniza roja, Socorro Venegas, Madrid, Páginas de Espuma.

¿Dónde vivir cuando el único hogar verdadero -el cuerpo del ser amado- ya no está? Ceniza roja es un viaje a través del dolor, a través de la ausencia, a través del silencio; rastro de la pérdida de sí misma que sólo era posible con el otro. Elegía por la muerte de quien le daba vida, testimonio de la ausencia, Ceniza roja es también un objeto hermoso en el que las ilustraciones de Gabriel Pacheco parecen dialogar en silencio con el silencio dolido de Socorro Venegas.

2. Isla partida, Daniela Tarazona, México, Almadía / Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Al terminar de leer La isla partida, libro que acaba de ser reconocido con el Premio Sor Juana que otorga la FIL de Guadalajara, escribí que más que una novela, sentía que había leído un intenso, desgarrado y largo poema. Al duelo por la muerte de la madre, se suma el extraño viaje de la propia mente de la narradora. Fragilidad que escapa a definiciones y fronteras, las páginas de Daniela Tarazona exploran los múltiples rostros del cuerpo, del lenguaje y de la memoria. Conmueve, descoloca, golpea.

3. Por desobedecer a sus padres, Ana Clavel, México, Alfaguara.

Maravilloso ejercicio literario de búsqueda de Darío G. Alicia, poeta y traductor cercano a los infrarrealistas, cuyo rastro se perdió tras historias tenebrosas de aneurismas cerebrales o -nada resulta claro en su historia- lobotomías quizás pedidas por sus propios padres, para “curar” su homosexualidad. Lúdica y profunda la propuesta de Ana Clavel dialoga con Lewis Carroll y con el desparpajo de aquella otra Alicia.

4. La sangre desconocida, Vicente Alfonso, México, Alfaguara.

La realidad sin justicia y sin memoria de México es el contexto en el cual se desarrolla la nueva novela de Vicente Alfonso. De la represión de los años 70 -la llamada “guerra sucia”- con su cauda de muerte y desapariciones, hasta las muertes y desapariciones actuales, en las que el crimen organizado y la impunidad estampan su firma, la historia del país es un largo río de sangre. La obra, que recibiera el Premio Nacional de Novela Élmer Mendoza, nos sacude, nos emociona y nos indigna.

5. Umbra sumus. Cofradía de las sombras, Gonzalo Soltero, Monterrey / México Universidad Autónoma de Nuevo León / Universo de Libros.

Con la maestría en la construcción de tramas narrativas que le conocemos de sus novelas anteriores (Sus ojos son fuego y Nada me falta), Gonzalo Soltero escribe un apasionante thriller en el que se dan cita lo esotérico, lo literario y las teorías conspirativas. Shakespeare, Cervantes y Sor Juana nos darán la clave para conocer el secreto que encierran las palabras.

6. Los lugares verdaderos, Gastón García Marinozzi, México, Alfaguara.

Los lugares verdaderos es una hermosa y triste novela sobre el fin del amor, sobre el tiempo, sobre los encuentros y desencuentros de las parejas. ¿Qué queda después de la despedida de los amantes? El erotismo, la memoria, los proyectos, los sueños que ya no se cumplirán, marcan la celebración navideña de Ana y Pedro, relatada con melancolía por un autor que vuelve a sorprendernos con una historia cruelmente amorosa.

Con estas líneas van mis mejores deseos para ustedes, queridas y queridos compañeros de aventuras domingueras en las páginas de Sin Embargo. Que tengan un maravilloso 2023, pleno de salud, amor, proyectos, risas y deliciosas lecturas.

Sandra Lorenzano https://www.sinembargo.mx/author/lorenzano Es "argen-mex" por destino y convicción (nació en Buenos Aires, pero vive en México desde 1976). Narradora, poeta y ensayista, su novela más reciente es "El día que no fue" (Alfaguara). Investigadora de la UNAM, se desempeña allí como Directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género. Presidenta de la Asamblea Consultiva del Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).