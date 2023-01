Grupo Plural pide a Yazmin Esquivel no asistir a elección de SCJN por caso de plagio

Ayer, las primeras determinaciones de la UNAM sobre el caso revelaron que sí hay un evidente plagio entre las dos tesis de titulación, y consideró que l original sería la sustentada en 1986, es decir, la de Edgar Ulíses Báez Guitiérrez, y no la de la Ministra Esquivel. Sin embargo, apuntó que continuarán las investigaciones para dar un veredicto final.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– Senadores del Grupo Plural pidieron a Yazmín Esquivel Mossa a “no asistir y no participar” en la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se elegirá al nuevo presidente del máximo tribunal del país, como “un principio de decencia cívica” y hasta que la UNAM no determine si incurrió o no en un plagio en la elaboración de su tesis de Licenciatura. Asimismo, el PAN también pidió a la Máxima Casa de Estudios que “esté a la altura” y resuelva de forma contundente el caso de plagio en el que está envuelta la Ministra.

Por medio de un video de Twitter, el Senador del Grupo Plural Germán Martínez dijo que la elección del nuevo presidente de la SCJN “tiene que ser limpia” y no estar “manchada por la corrupción y por los conflictos de interés”.

“Llamamos, respetuosamente a Yasmín Esquivel a no asistir, a no votar, por un principio ético, por un principio de decencia cívica, por moral en el quehacer público hasta que la UNAM decida libremente sobre su título de abogada. La nueva presidencia tiene que ser respetada por todos, apreciada por todos; y debe ser ajustada a la ley y tener verguenza pública”, recalcó el legislador.

“Esta elección es importante porque el próximo presidente de la Corte podrá decidir junto con sus compañeros sobre militarización, sobre reforma electoral, e incluso sobre integración de Senado y diputados, y de la Presidencia de la República”, insistió Martínez.

Esta misma mañana, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, llamó a las autoridades universitarias a resolver el caso de plagio de una manera “concluyente y oportuna”, ya que la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación para elegir a su nueva presidencia “más allá de la persona”, deberá fortalecerla y no debilitarla.

Fue a través de un hilo de Twitter que el panista destacó que una de las decisiones más relevantes del inicio de año será la renovación de la presidencia de la Suprema Corte, por lo que se tiene que “cuidar la credibilidad y honorabilidad de la institución garante de justicia en México”.

Más allá de personas y puestos, la decisión que deberán tomar las y los ministros, debe generar un auténtico equilibrio de poderes, garantizar el absoluto respeto a la legalidad y la defensa a la Constitución.

(3/3) — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 1, 2023

“Más allá de personas y puestos, la decisión que deberán tomar las y los ministros, debe generar un auténtico equilibrio de poderes, garantizar el absoluto respeto a la legalidad y la defensa a la Constitución”, recalcó.

SÍ ES PLAGIO, DICE UNAM

Alrededor de las 15:00 horas del sábado 31 de diciembre, se dieron a conocer las primeras determinaciones de la UNAM en las que revelaron que la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel no sería la original, como ella argumenta, sino la aquella que fue sustentada en 1986, por Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

Por medio de un comunicado emitido la tarde de este sábado, la Máxima Casa de Estudios precisó que resulta evidente la existencia de plagio, “con base en el alto nivel de coincidencias”, el cual es superior al 90 por ciento. El documento, fechado al último día de 2022, está firmado por el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

Los argumentos presentados por la UNAM se dieron luego de que la Rectoría de la misma recibiera de la Dirección de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, la minuta y comunicado del Comité de Integridad Académica y Científica de esa entidad académica, “en relación al presunto plagio de la tesis profesional que involucra a una exalumna que presentó su examen profesional en 1987. Asimismo, se tuvo conocimiento de su pronunciamiento público, emitido el 30 de diciembre”.

“La revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la Universidad, hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986”, se lee en el segundo punto del desplegado de la UNAM.

Aún cuando la UNAM reconoció que unas horas antes de iniciar su reunión, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón recibió un testimonio notariado que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en 1986, expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente, en 1987 –como había dado a conocer ayer la Ministra–, la UNAM consideró que “es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y, de ser el caso, llamar a las partes involucradas”.

“Ante estos hechos contradictorios y sin tener la certeza de la dimensión del plagio expresado en el testimonio del exalumno de la tesis de 1986, resulta evidente que es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y, de ser el caso, llamar a las partes involucradas”, detalló en el punto cuatro del desplegado y confirmó que, de acuerdo con el comunicado del Comité de la FES Aragón, “una vez retomadas las actividades académico-administrativas, convocará a una próxima sesión para continuar con su trabajo, allegándose de las opiniones técnicas que requiera, así como para analizar la actuación de la Directora de ambas tesis, en estricto apego a la normatividad universitaria”.

Comparto mi pronunciamiento. pic.twitter.com/FSWXhOozxD — Yasmin Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) December 31, 2022

Respecto al pronunciamiento que ayer hizo la Ministra Esquivel, en el que aseguró que su trabajo de tesis para titulación de Licenciatura fue modificado recientemente (el 22 de diciembre de 2022), la Institución comentó que en la década de 1980, la UNAM microfilmaba las tesis presentadas y que hasta el año 2000 se inició la digitalización de las tesis microfilmadas para convertirlas en archivos PDF, por lo que al comparar los PDF de las tesis en cuestión “se observó la ausencia de ocho páginas en el archivo del trabajo” de Yasmín Esquivel.

“Por lo tanto, hubo necesidad de retomar el microfilm para escanear las páginas faltantes y completar el PDF en el repositorio de TESIUNAM. Todo lo anterior está a disposición de los peritos mencionados por la exalumna”, recalcó.

Finalmente, la Universidad señaló que llevará a cabo un “conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos reprobables como éstos”, entre las que se podrían incluir reformas a la normatividad universitaria y estrategias de prevención, “utilizando herramientas digitales especializadas para detectar posibles irregularidades”.