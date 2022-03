Patrick Stewart regresará como el profesor Charles Xavier en Doctor Strange 2

Con la presencia parece que ya confirmada del líder de los X-Men como parte de esa corte de sabios, que muchos ya adelantan que podría tratarse de los Illuminati, habrá que esperar a ver si se confirman otros rumoreados cameos como los de Mr. Fantástico, Namor o variantes de Iron Man.

Madrid, 1 de marzo (Europa Press).- Patrick Stewart finalmente ha confirmado lo que se descubrió en el tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura, que el actor regresará como el profesor Charles Xavier, líder de los X-Men, en la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Tras ofrecer algunas respuestas evasivas y llegarse incluso a preguntar con sorna “¿Quién es Doctor Strange?”, Stewart y Marvel Studios han optado por no negar la evidencia y reconocer que entre el aluvión de cameos y sorpresas que traerá el filme dirigido por Sam Raimi estará también el poderoso mutante.

“Bueno, tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, así que no escuché nada”, respondió el actor británico al ser interrogado por su fugaz aparición en el tráiler estrenado durante la Super Bowl. “No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté, miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con mensajes y mi gente de relaciones públicas me había enviado una recopilación de reacciones que habían filtrado y preparado a mí”, reconoció en una entrevista concedida al canal de Youtube On Jake’s Takes.

Hay que recordar que el adelanto de Doctor Strange 2 mostró a Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) avisando a Strange que tendrá que rendir cuentas por la “profanación de la realidad” que perpetró en Spider-Man: No Way Home al intentar ayudar a Peter Parker (Tom Holland) para que conservara su identidad secreta.

Después, el avance revela cómo, esposado y escoltado por un grupo de robots con tecnología que parece ser de Industrias Stark y una apariencia muy similar a la de Ultrón, Strange comparece ante un tribunal compuesto por varias figuras sentadas en enormes sillas. Una de ellas da un paso al frente y, con acento británico dice: “Deberíamos contarle la verdad”.

Quien pronuncia esta frase es un personaje calvo que nunca muestra su rostro pero cuya voz sería, precisamente, la del Charles Xavier de Stewart. Pero en este punto… el propio actor ha decidido despertar algunas dudas. “En realidad no reconocí mi propia voz, sonaba diferente. No sé si estaría resfriado o algo así en aquel momento, no lo sé”, añadió también con cierta ironía.

En todo caso, el actor dice estar “asombrado” de todo lo que ha generado su breve presencia en el tráiler: “Todo lo que se vio fue la parte posterior de mi hombro, y creo que el lóbulo de mi oreja, nada más. Se podrían haber hecho muchas conexiones. Pero, bueno, es agradable”.

En todo caso, en Doctor Strange en el multiverso de la locura el Hechicero Supremo de Benedict Cumberbatch sí contará con la compañía de otros personajes Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), Wong (Benedict Wong), Christine Palmer (Rachel McAdams) y America Chavez (Xochitl Gomez). La nueva película de Marvel Studios se estrenará el 6 de mayo.

