Póster de Dr. Strange 2 habría revelado la presencia de un villano en el filme

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 22 de febrero (AS México).- Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, la próxima película de Marvel Studios en la que se abrirá las puertas del multiverso de Marvel a lo grande, sigue escondiendo secretos a través de sus diferentes materiales promocionales. Tanto es así, que a pesar de que ya ha pasado más de una semana desde la publicación del segundo tráiler junto al nuevo póster, existen fans que siguen analizando al milímetro cada nuevo soporte visual de la película, descubriendo cosas en las que prácticamente nadie había reparado. Este es el caso del citado póster y la presencia de un villano de Marvel que había pasado totalmente desapercibido.

Así lo recoge el medio Comic Book Movie a través de un post de un fan que ha descubierto a Chthon, el Archidemonio del Caos de Marvel Comics y creador del oscuro libro Darkhold, en uno de los numerosos pedazos de cristal del póster de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y en los que aparecen muchos otros personajes y referencias del filme.

I've been on Chthon hype ever since they introduced Darkhold. Imagine the writer of Darkhold not showing up when you're using his book! 🙇🏻‍♂️#DoctorStrange pic.twitter.com/O8RrjY6PrO

— ۞ Thoshal | ☾ (@ThoshalKArts) February 19, 2022