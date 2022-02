Doctor Strange 2 podría marcar la llegada de los X-Men al nuevo UCM

Cada vez falta menos para el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura y los fanáticos comienzan a hacer sus apuestas por ver cuáles serán los personajes que formen parte de la película.

MADRID, 12 de febrero (EuropaPress).- Mucho se ha especulado con la aparición de personajes Marvel, y de sus variantes procedentes de realidades alternativas, en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Precisamente, Rob Liefeld, el creador de Deadpool, el mercenario bocazas, puede haber confirmado dichas especulaciones.

Según señala de The Direct, el artista de la Casa de las Ideas participó en el programa de The Big Thing with Kristian Harloff, donde habló el filme protagonizado por Benedict Cumberbatch y dirigido por Sam Raimi y de todos esos rumores sobre posibles cameos de personajes como los X-Men, Los 4 Fantásticos o variantes de otros como Iron Man o Ghost Rider.

Durante su participación en el podcast, Liefeld admitió que, de cara al montaje final de la secuela de Doctor Strange, Marvel Studios estaba llevando a cabo pases de prueba con público y que muchos de los principales cameos y sorpresas que se pudieron ver durante esas proyecciones se estaban filtrando antes del estreno en cines de la película.

“La cuestión es que… eh, están haciendo pruebas y todo se está filtrando. Todos somos culpables de usar esos hashtags, siempre hay algún tipo que lo inicia, tal y como lo entiendo yo…”, afirmó el ilustrador.

Como los fans del Universo Cinematográfico Marvel ya sabrán, las últimas filtraciones apuntaban a que en la secuela de Doctor Strange podrían aparecer las variantes del Daredevil de Ben Affleck o la presentación de Mr. Fantástico con el rostro de John Krasinski e incluso una variante de Tony Stark interpretada por Tom Cruise, cuyo nombre llegó a sonar mucho antes de que Robert Downey Jr se hiciera con el papel en la película de 2008.

Precisamente, Liefeld insinuó que algunos de los rumores sobre la posibilidad de que varios de estos personajes aparezcan en el filme son, a tenor de lo mostrado en los pases de prueba que está realizando Marvel Studios, auténticos.

Por lo que no sería de extrañar que algunos de los miembros de Los 4 Fantásticos o de los X-Men como el Lobezno de Hugh Jackman, que antes eran propiedad de Fox y que actualmente pertenecen a Disney, hicieran su debut en el UCM.

“Quieres que la vea seis veces, traes algunas de esas cosas de Fox-Marvel. Y, en realidad, de algún modo, sé que algunas de ellas ya están incluidas. Creo que después de decir esto acaban de revocar todos y cada uno de mis pases para Marvel”, concluyó Liefeld bromeando.

Sin embargo, el artista no desveló cómo está al tanto de dicha información o de si él mismo ha asistido a uno de los pases de prueba de la secuela de Doctor Strange.

Cabe recordar que tras el caos desatado en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), el filme protagonizado por el Hechicero Supremo de Marvel explorará las consecuencias de alterar la estructura misma del universo. Así, el maestro de las artes místicas se adentrará en otras realidades y para ello, acudirá a otra gran conocedora del sendero de la magia, Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata de Elisabeth Olsen.

Y para averiguar cuáles de todos estos personajes de Fox y Marvel aparecerán o no en el filme protagonizado por Benedict Cumberbatch, los fans deberán esperar al 6 de mayo, cuando se estrenará el filme dirigido por Sam Raimi.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press