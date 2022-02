La versión alternativa de la Bruja Escarlata en Doctor Strange 2 habría sido filtrada

Madrid, 6 de febrero (Europa Press).- Aunque las películas de Marvel Studios se caracterizan habitualmente por su gran hermetismo para evitar posibles filtraciones, en ocasiones ese secretismo se ve truncado por la enorme maquinaria del merchandising. Algo que de nuevo parece haber ocurrido en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, donde una línea de productos relacionados con el filme protagonizado por Benedict Cumberbatch bien podría haber adelantado una de las principales sorpresas: la aparición de una versión alternativa la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen.

Y es que, dentro de los artículos oficiales de la película, la marca de ropa Red Wolf tiene disponible en su web diferentes prendas entre las que se incluyen camisetas, jerséis y sudaderas con una imagen de Olsen caracterizada como Wanda Maximoff y a la que nombran como Red Scarlet en lugar de Bruja Escarlata (Scarlet Witch). Señalando así a la posibilidad de que se trate de una variante alternativa de la poderosa hechicera.

New promotional art of the Scarlet Witch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness! pic.twitter.com/LVrSiEWceo

— Scarlet Witch News (@scarletwnews) January 3, 2022