Sandra Cuevas evade preguntas sobre pelotas de 500 pesos que aventó a simpatizantes

La Alcaldesa de Cuauhtémoc finalizó su conferencia de prensa luego de las preguntas sobre sus actos de este lunes, al decir que “no vi ningún balón”, en referencia a las pelotas, y cambiando de tema.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, fue cuestionada por lanzar desde un balcón pelotas de plástico con billetes pegados de 500 pesos, a las personas que le brindaron su apoyo en el lugar donde a la misma hora estaba convocada una manifestación en su contra. Sin embargo, respondió que esa acción no fue ninguna estrategia.

A través de la conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PRD, Cuevas Nieves señaló que ella se ha encargado de trabajar y estar cerca de la gente desde que llegó como titular de la Alcaldía Cuauhtémoc.

“Para empezar, yo no vi ningún balón. Entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo, el esfuerzo y estar diario cerca con la gente”, destacó la Alcaldesa de forma molesta durante la rueda de prensa.

Además, evadiendo el tema de la polémica en la que se vio envuelta al lanzar las pelotas con billetes de 500 pesos, pidió no desviarse del punto central, en lo que calificó como una supuesta “persecución política” en su contra por la denuncia de dos policías que la acusan de la probable comisión de los delitos de robo y abuso de autoridad en su contra.

“No nos desviemos, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar. Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover, yo acuso persecución política por el caso de dos policías que salen a denunciarme y acusarme de privación ilegal de la libertad, de robo, de robo con violencia, eso es lo que yo acuso”, aseguró.

Mediante redes sociales, vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc convocaron a manifestarse en contra de la gestión de Sandra Cuevas, a las 18:00 horas en la explanada de la demarcación, entre las colonias convocadas se encuentran Santa María la Ribera, Tlatelolco, Buenavista, San Simón, Guerrero, Morelos Tabacalera, Centro, Hipódromo, Condesa, Obrera, entre otras.

Sin embargo, la Alcaldesa salió al balcón del punto de reunión a lanzar las pelotas a quienes fueron a respaldarla. En uno de los videos compartidos en redes sociales se escucha en el sonido de fondo: “Vecinos de las 33 colonias respaldándote, están todos los sectores contigo, estamos aquí en esta fiesta cívica”.

AUDIENCIA DIFERIDA POR SEGUNDA OCASIÓN

Este lunes 28 de febrero, la audiencia de la Alcaldesa, quien fue acusada de por diversos delitos cometidos contra de elementos de la Policía local, fue aplazada nuevamente, en lo que fue la segunda ocasión en el caso, a pedido de ella misma, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina.

Frente a sus acarreados, la alcaldesa Sandra Cuevas arroja desde el balcón pelotas de plástico con billetes de 500 pesos pegados. Sí, los mismos que dicen que “AMLO regala dinero a los pobres”. pic.twitter.com/cB70b7Tqg2 — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) March 1, 2022

La Fiscalía capitalina señaló que, “por segunda ocasión, fue diferida la audiencia inicial para formular imputación contra servidoras y servidores públicos, entre ellos la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, por su probable participación en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, ocurridos el pasado 11 de febrero, en agravio de dos mandos de la Policía Auxiliar”.

“A petición expresa de la persona servidora pública titular de esa demarcación, quien argumentó el cambio de su defensa, el Juez de Control fijó como nueva fecha de audiencia el próximo 14 de marzo”, indicó la FGJ.

Por lo que, en esta conferencia de prensa agregó que “el próximo 14 de marzo en la audiencia se les va a caer su montaje porque, ¡oh, sorpresa!, creyeron que no había videos, sí hay videos. Y ahí se les va a caer todo el montaje que construyo el Gobierno de la Ciudad de México”.

El jueves pasado, la primera audiencia se aplazó debido a la ausencia de Cuevas, después de que la Fiscalía determinara que hubo una probable comisión de los delitos de robo y abuso de autoridad, ocurridos el pasado 11 de febrero y denunciados por dos mandos de la Policía Auxiliar.

La Fiscalía capitalina inició una investigación el pasado 12 de febrero, tras la denuncia presentada por dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de cuatro servidoras y servidores públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la cual señalaron que habrían sido agredidos física y verbalmente.

abuso de autoridad y discriminación, ocurridos el pasado 11 de febrero, en agravio de dos mandos de la Policía Auxiliar. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) February 28, 2022

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los agentes fueron llamados para dialogar en las oficinas de la funcionaria sobre acciones en la regulación del comercio informal, pero ahí fueron atacados y privados de su libertad cerca de una hora, además, les fueron despojados sus radios de comunicación.

La Alcaldesa, por su parte, señaló este lunes que se trata de un “montaje orquestado” por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. “Advierto una carpeta carente de bases sólidas y pronta a desplomarse”, aseveró.