Los CDC eliminan aislamiento de 5 días para pacientes COVID; ahora recomiendan uno

Ciudad de México, 1 de marzo (AP).- Las personas que den positivo a COVID–19 ya no deberán permanecer aislados durante cinco días, informaron este viernes funcionarios de salud de Estados Unidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el cambio en su guía que les permitirá a las personas regresar al trabajo o a sus actividades regulares si sus síntomas son leves y mejoran, al igual que si ha pasado un día desde que tuvieron fiebre.

El cambio se produce en un momento en el que la COVID-19 ya no es la amenaza para la salud pública que alguna vez fue. Pasó de ser la tercera causa de muerte en el país a principios de la pandemia a la décima el año pasado.

La mayoría de las personas tienen algún grado de inmunidad al coronavirus por vacunas o infecciones. Y de todos modos, muchas personas no siguen la guía de aislamiento de cinco días, dicen algunos expertos.

— CDC (@CDCgov) March 1, 2024