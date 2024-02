¿Qué es una enfermedad laboral y cómo tramitar una incapacidad? La STPS aclara dudas

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– Este 2024 inició con otra buena noticia para los trabajadores en México: la aplicación de la actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes, que contienen 88 nuevos padecimientos laborales, como la COVID-19, estrés, depresión y pérdida del embarazo, explicó Omar Nacib Estefan Fuentes, director general de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, en entrevista para el programa “Usted, yo y otros como yo”, el cual se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B.

Luego de más de 50 años sin actualizar, el Congreso de la Unión aprobó el año pasado la actualización de las Tablas de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes, las cuales fueron publicadas en diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Esta revisión está alineada con la última actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entró en vigor el 11 de febrero del 2022.

“Desde que se publicó la Ley Federal del Trabajo no había habido una actualización y en estos 50 años la medicina ha tenido unos avances enormes”, mencionó el director general de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo. “Antes teníamos una tabla que no estaba actualizada y los médicos del trabajo tenían que diagnosticar por similitud y esto ocasionaba muchas impugnaciones por parte de los empleadores y trabajadores porque no había un diagnóstico adecuado”.