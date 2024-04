Claudia lanza plan agresivo contra corrupción. Incluye Agencia Federal, nueva SFP...

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– El equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, presentó esta tarde su propuesta para combatir la corrupción, en la que se destaca la creación de la Agencia Federal Anticorrupción y el rediseño de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Javier Corral Jurado, expanista recientemente incorporado al equipo de Sheinbaum, explicó los ocho puntos del plan de combate a la corrupción, los cuales son: garantizar un enfoque de derechos humanos; impulsar un acuerdo nacional para un buen Gobierno, crear la Agencia Federal Anticorrupción; rediseñar la Secretaría de la Función Pública; el modelo nacional para investigar delitos de corrupción; enfrentar la corrupción en cadena seguridad-justicia; mejores contrataciones públicas y transparentes; y criterios generales de la estrategia anticorrupción.

En la presentación, el exgobernador panista de Chihuahua expuso que garantizar un enfoque de derechos se basa en buscar el reconocimiento expreso en la Constitución de que un derecho humano es el acceso a una buena administración pública y a un ambiente libre de corrupción.

En el segundo punto de impulsar un acuerdo nacional para un buen Gobierno, Corral detalló que se trata de un acuerdo social y colectivo para que los distintos órdenes y poderes asuman compromisos para resolver la corrupción en un entorno de coordinación, ya que contempla el combate a la impunidad, mejores compras públicas, mejores servicios públicos, profesionalización de servidores públicos y digitalización de trámites.

La creación de la Agencia Federal Anticorrupción, dijo, es para “resolver el problema estructural de impunidad en actos irregulares y de corrupción cometidos por servidores públicos”, y que tendrá seis funciones: capacidad para investigar y perseguir, por vía administrativa, actos de corrupción que sean sancionados; estará a cargo de la investigación de licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes; selección y profesionalización de perfiles especializados en investigación de hechos de corrupción; la creación sin implicaciones de impacto presupuestal en un esquema de costos compensados con una parte de la SFP; investigar y sustanciar las responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y llevarlos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El cuarto punto está encaminado a nombrar y remover a titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de la Administración Pública Federal; a la gobernanza del Sistema de Control Interno, y de evaluación de la gestión gubernamental y de sus resultados; y a impulsar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades.

Asimismo, el modelo nacional para investigar delitos de corrupción tiene como objetivo “dotar de herramientas de investigación que garanticen una investigación eficaz en los delitos de corrupción, así como la recuperación efectiva de activos; además se presentará una iniciativa de Ley para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción.

El sexto punto pretende realizar una “reforma profunda” de las corporaciones policiacas, procuradurías, fiscalías, ministerios públicos y del sistema judicial; así como “revisar y simplificar el sistema de fe pública”, y “asegurar la transparencia e integridad en la labor de notarios públicos”.

Por otro lado, para mejorar las contrataciones públicas, Sheinbaum propone una Ley general que regule los principios y normas básicas de contratación para todas las instituciones públicas; mayores controles para evitar el abuso; y asegurar la probidad e idoneidad técnica de los proveedores y contratistas a través del Registro de Proveedores y Contratistas, y su historial contractual, que será criterio de adjudicación.

Finalmente, en criterios general de la estrategia, el exgobernador panista señaló que se buscará la colaboración entre los estados, la federación y municipios para que se fomente una coordinación institucional y se establezcan objetivos comunes y estratégicos.

Por su parte, Claudia Sheinbaum mencionó que no es suficiente tener personas honestas en el Gobierno, pero sí indispensable.

“¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? Basta exclusivamente con gobernantes honestos, hay que decir que con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos. No puede conducir un Gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un Gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No es suficiente, pero sí indispensable, que quien conduzca el Gobierno de la República, el Gobierno de un estado, el Gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad”, declaró.