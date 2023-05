EN VIVO | Inicia el segundo debate entre los 4 aspirantes al Gobierno de Coahuila

Los cuatro candidatos al Gobierno de Coahuila se vieron, por segunda vez, cara a cara. Manolo Jiménez Salinas, de la coalición (PAN-PRI-PRD); Armando Guadiana Tijerina, de Morena; Ricardo Mejía Berdeja, del PT, y de Evaristo Lenin Pérez Rivera, PVEM-UDC, presentaron sus propuestas en un debate abierto desde el Museo del Desierto, ubicado en Saltillo, capital de esa entidad.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– La tarde de este lunes inició el segundo debate electoral entre los cuatro candidatos que aparecerán en la boleta de la elección a Gobernador en Coahuila el próximo mes de junio.

El evento se da a las 18:00 horas de este 1 de mayo y se puede seguir mediante la transmisión en vivo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), así como por señal de televisión abierta y radio.

En esta ocasión, los moderadores promoverán la participación de los cuatro candidatos —Armando Guadiana Tijerina, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Ricardo Mejía Berdeja y Manolo Jiménez Salinas–. Los temas que se manejarán para este debate son Gobernanza, Seguridad, Desarrollo socia y Salud.

Los cuatro candidatos al Gobierno de Coahuila se vieron, por segunda vez, cara a cara. Manolo Jiménez Salinas, de la coalición (PAN-PRI-PRD); Armando Guadiana Tijerina, de Morena; Ricardo Mejía Berdeja, del PT, y de Evaristo Lenin Pérez Rivera, PVEM-UDC, presentaron sus propuestas en un debate abierto desde el Museo del Desierto, ubicado en Saltillo, capital de esa entidad.

Los moderadores elegidos para este debate fueron Alejandro Cacho, periodista y conductor de noticieros y programas de análisis, así como la también periodista Ivonne Melgar.

Lenin Perez Rivera inició su ponencia señalando a sus tres oponentes de ser “priistas”. En ese sentido, acusó, sin nombrarlos, a Armando Guadiana de enriquecerse con sus negocios mineros, a Manolo Jiménez de responder a los intereses de Ruben Moreira y a Ricardo Mejía Berdeja de “traicionar” al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su oportunidad, Mejía Berdeja, quien se nombró “El Tigre” Mejía, se lanzó contra el priista Manolo Jiménez a quien señaló de corrupción inmobiliaria y de aprobar la deuda que “ahogó a Coahuila”, mientras que el morenista Armando Guadiana cuestionó “¿se va a ser o no se va a ser sacar el PRI de Coahuila? ¿Sacamos o no al PRI para que no cumpla 100 años?”.

ARMANDO GUADIANA TIJERINA (MORENA)

Armando Guadiana Tijerina es un ingeniero originario de Múzquiz, donde nació en marzo de 1946. Ha ocupado distintos puestos en su trayectoria política, entre los que destacan ser miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, consejero de la Cámara Minera de México. En la actualidad, el abanderado de Morena es Senador con licencia.

El también empresario taurino inició su carrera política muy joven, ingresando a las filas del PRI en el año 1969, partido en el que perduró por 43 años, hasta el 2012, en el que salió luego de confrontarse con Humberto Moreira.

En sus intervenciones en el debate electoral, éstas son algunas de sus declaraciones más importantes:

-Gobernanza: Al participar en el primer bloque, el morenista Armando Guadiana acusó que la seguridad en el estado “está con pinzas” e indicó que la poca seguridad que hay en Coahuila se debe al despliegue de las fuerzas armadas. Además dijo que su plan de Gobierno está sujeto en ocho puntos que contempla armamento, policía científica y una “pulsera de pánico” para las mujeres. Además acusó al candidato del PRI-PAN-PRD de haber hecho negocios irregulares con sus amigos cuando se desempeñó como Alcalde de Saltillo, señalamiento del cual no ahondó en detalles.

-Seguridad Pública:

MANOLO JIMÉNEZ SALINAS (VA POR MÉXICO)

Manolo Jiménez Salinas es el candidato que goza de mejor reputación, según una encuesta reciente de Enkroll, pues el 44 por ciento de las personas encuestadas coincidió positivamente y apenas el 10 por ciento tiene una opinión negativa.

El candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Revolución Democrática, fue Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en la entidad. En diciembre de 2022, “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI aseguró que sería un priista quien encabezaría la coalición, “y con él vamos a ganar la gubernatura”.

Estos son algunos de sus comentarios más relevantes sobre los temas que se tocan en el debate:

-Gobernanza:

-Seguridad Pública:

RICARDO MEJÍA BERDEJA (PT)

Ricardo Mejía Berdeja fue Subsecretario de Seguridad del Presidente López Obrador, por lo cual aparecía constantemente en la llamada “mañanera” del mandatario federal.

Mejía Berdeja participó en la encuesta de Morena para elegir al abanderado guinda y mostró su desacuerdo con los resultados que favorecieron al senador Guadiana.

El ahora abanderado del PT terminó por renunciar al gabinete y ‘pelearse’ con la dirigencia de Morena, quien lo acusó de “morder la mano” del presidente y trabajar a favor de Humberto Moreira.

Algunos de los puntos más relevantes que tocó el candidato del Partido del Trabajo:

-Gobernanza:

-Seguridad Pública:

EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA (PVEM)

Evaristo Lenin Pérez Rivera es el candidato a la gubernatura por la alianza “Salvamos Coahuila”, integrada por los partidos Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La trayectoria política de Pérez Rivera comenzó en 2003 cuando fundó el partido de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Ha sido Diputado local en dos ocasiones, de 2003 a 2005 y de 2012 a 2014. También ha sido tres veces presidente municipal de Acuña, Coahuila. La primera vez fue de 2006 a 2009, luego de 2010 a 2012 y de 2014 a 2017.

Estas son algunas de las aportaciones más importantes que dio el candidato del Partido Verde:

-Gobernanza: En su primera intervención en el debate electoral, el candidato de Unidad Democrática de Coahuila y el Verde Ecologista, señaló que la gobernanza, y la seguridad, “penden de un hilo”, por lo que buscará reforzarlos a través de programas sociales.

-Seguridad Pública: