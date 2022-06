A Manuel Velasco y Alejandro Moreno los une algo más que la mala fama. Son compadres

Al Senador Manuel Velasco Coello y al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, los une algo más que la intimidad exhibida en el audio que dio a conocer el priista para denunciar una supuesta amenaza del Presidente López Obrador. Son compadres.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– “Voy a hablar en clave”, dice Manuel Velasco en la llamada. Pero quizás lo olvidó, porque enseguida empezó a hablar, suelta la boca, como hablan dos amigos íntimos. Lo único que dijo en clave fue “el oriental”, que cambió por “el chino”, apodo con el que se conoce a Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación.

Al Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los une algo más que esa intimidad exhibida en el audio que dio a conocer el segundo político ayer. Son compadres.

Fue en noviembre de 2015 cuando ambos eran gobernadores —de Chiapas y Campeche, respectivamente— cuando Moreno Cárdenas bautizó a su hijo Sebastián Moreno Castañón y eligió como padrino a Velasco Coello y a su esposa, la actriz Anahí Giovanna Puente Portilla.

“La mujer que acompaña todos los días a la cama al nuevo presidente del PRI es Christelle Castañón Sandoval, una administradora de empresas nacida en la Ciudad de México con quien contrajo matrimonio por lo civil el 26 de enero de 2012. Ambos procrearon dos hijos, Rafael y Sebastián, este último fue bautizado el 26 de noviembre de 2015 por el entonces Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello y su esposa Anahí Puente”, publicó la revista Quién el pasado 20 de agosto de 2019.

En el audio dado a conocer ayer, Velasco le dice, a manera de confesión a “Alito”: “Me mandaron a traer, hace como hora y media, nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién”.

—El dos [Adán Augusto López, Secretario de Gobernación].

—Sí. Habló con su jefe enfrente de mí. Que si no jalabas, que se iban a ir con todo.

—Ah, perfecto, muy bien. Qué bueno que me diste el recado —responde Moreno Cárdenas, quien personalmente graba la llamada.

—Él [Adán Augusto López] me dijo: “Cabrón, yo quiero ayudar, quiero platicar con él”. Le dije: “Yo sé que está en Aguascalientes, no sé cuando regrese”. Y me dijo: “Sí, sí he platicado con él. Pero sí estoy preocupado”. O sea, porque esto se va a poner muy tenso.

—Sí, pero yo no entiendo así que ande con esas amenazas. Tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos y yo no entiendo así. Ellos no me conocen, así que está bien. Yo estoy de gira en Oaxaca, luego voy a Puebla, ya les dije que podemos construir el diálogo y eso pero primero está el país hermano, qué quieres que yo haga –sigue hablando Moreno Cárdenas, como habla un actor a un micrófono: graba, y sabe que en algún momento usará el audio.

En la plática se llaman más de una vez “hermano”, “hermanito”. En realidad son compadres, por el bautizo de un hijo pero también por los señalamientos de corrupción.

El chiapaneco fue señalado de financiar la campaña de Moreno Cárdenas para la gubernatura de Campeche, la cual ha sido señalada de presuntas irregularidades como también sucedió con la gestión de Velasco en Chiapas.

SEÑALADOS POR CORRUPCIÓN

Manuel Velasco ha sido señalado por la prensa local de financiar la campaña de Moreno Cárdenas para la gubernatura de Campeche, una gestión que ha sido señalada de presuntas irregularidades como también sucedió con la del político del Partido Verde en Chiapas.

Por ejemplo, en mayo de 2021, el reporte actualizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta cómo seguían sin aclararse 3 mil 852 millones de pesos de su gestión en Campeche, en gran parte, en 2018, como publicó La Jornada.

Entre las principales observaciones no aclaradas por Moreno estaba el destino de buena parte de las participaciones federales entregadas a Campeche en 2018. De 6 mil 374 millones de pesos asignados por este concepto, la Auditoría auditó 4 mil 11 millones de pesos y pidió aclarar y proporcionar “la documentación adicional justificativa y comprobatoria por 2 mil 443 millones de pesos”, refiere la misma información sobre una de las principales irregularidades.

“En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de otras disposiciones de carácter local, que generaron un monto por aclarar de 2 mil 941 millones de pesos, el cual representa 73.3 por ciento de la muestra auditada”, señaló la Auditoría. Pero de acuerdo con La Jornada, dichas irregularidades no han sido aclaradas.

Moreno Cárdenas dejó el Gobierno de Campeche para contender y ganar en agosto de 2019 la dirigencia del PRI, desde la cual se sumó al bloque opositor también conformado por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), una alianza que ha significado para el PRI perder Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí.

Semanas después de haber tomado el timón del tricolor fue acusado de no haber reportado los verdaderos costos de 15 terrenos que dijo poseer en su declaración patrimonial 3 de 3. La denuncia la presentó su ahora excompañero de partido, el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz —acusado de la represión del movimiento magisterial de 2006—, quien también buscó la dirigencia y quien afirmó que el costo comercial de los predios es de 103 millones 151 mil 537 pesos, y no los 6 millones 553 mil 469 pesos que Alito dice haber pagado. Justo por esos terrenos, la Fiscalía General de la República (FGR) investigó al dirigente nacional priista, según publicó Reforma.

Apenas ayer, en el más reciente de los audios dados a conocer por la Gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, se exhibió a Moreno Cárdenas en un supuesto fraude vinculado con una propiedad.

En el audio, Moreno Cárdenas habla con su contador de apellido Zertuche, le muestra una propiedad para la que solicitó un avalúo comercial por 10 millones 490 mil pesos, “el más alto que se pueda” y describe una supuesta operación de lavado de dinero, como denunció Sansores.

Estos mismos señalamientos de opacidad han acompañado la figura de Manuel Velasco, como quedó evidenciado con las supuestas operaciones simuladas por 500 millones de pesos que investigó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la actual administración, como reveló en junio de 2021 el diario Reforma.

El historial turbio de Velasco Coello —quien se dice aliado del actual Gobierno, como antes lo fue del PRI y en sus inicios de políticos del PRD en Chiapas​​— data de tiempo atrás. Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo describió como un corruptor en su libro Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo (Grijalbo), tras un “desagradable encuentro” con él.

En su carácter de Fiscal Electoral, Nieto Castillo buscó al Gobernador antes del proceso electoral local de 2015 con el fin de firmar un convenio en la materia, y Velasco lo quiso corromper.

En su relato, Santiago Nieto relató cómo le expuso al Gobernador el propósito de hacer un trabajo conjunto para el blindaje electoral:

“No habían pasado más de cinco minutos de mi explicación cuando Velasco me interrumpió de forma abrupta. Su pregunta fue contundente, majadera, indigna de un cargo como el suyo: ‘Está bien, ¿cuánta lana quieres?’. El cuestionamiento fue grotesco, absurdo, fuera de lugar”.

Esos mismos señalamientos lo acompañarían a lo largo de su gestión en Chiapas, en la que fue acusado de un dispendio de recursos para apuntalar su imagen en las revistas del corazón, en donde es común verlo junto a su esposa, la actriz Anahí Giovanna Puente Portilla.

En su libro Los juniors del poder (Temas de hoy), Francisco Cruz Jiménez recordaría cómo el 22 de diciembre de 2013, el subcomandante zapatista Marcos exhibió y ridiculizó a Velasco por destinar ese año, del erario público, 10 millones de dólares o unos 130 millones de pesos para apuntalar su imagen a través de los medios de comunicación del centro del país. La crítica cobró fuerza porque el zapatista cuestionó cómo un Gobernador que prometió que se “apretaría el cinturón” con un programa de austeridad, gastaba millones de dólares en campañas para promocionarse.

A la par de ésto y de las operaciones investigadas por el SAT en la actual administración, se suman las observaciones que hizo sobre su gestión la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por ejemplo, sólo en 2017 se encontraron una serie de irregularidades en el sistema de salud de Chiapas por un monto de 187 millones 348 mil 662 pesos, dinero que se transfirió a “otras” cuentas; fue utilizado para fines ajenos (pagar salarios a personal que ese presupuesto no cubría) o simplemente no hay comprobantes o recibos que sustenten que ese dinero cumplió su objetivo.