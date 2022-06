Hacer política no es sumar membretes, revira cúpula emecista al líder del PRI-PAN-PRD

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano y Patricia Mercado, Senadora del mismo partido respondieron a las amenazas de Claudio X. González.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– Miembros del partido Movimiento Ciudadano (MC) mandaron un claro menaje a Claudio X. González Guajardo de cara a las eleciones del próximo domingo: No van a permitir amenazas ni intimidaciones para sumarse a la alianza opositora Va por México.

“Se equivoca Claudio X. González al amenazar a Movimiento Ciudadano con ‘pagar consecuencias’ si no hace coalición con el PRI, el PAN y el PRD. Reproduce precisamente el juego de polarización que millones de personas no aceptamos. En México hay pluralidad política y diversidad”, escribió en su cuenta de Twitter Patricia Mercado, Senadora de MC.

Se equivoca @ClaudioXGG al amenazar a @MovCiudadanoMX con “pagar consecuencias” si no hace coalición con el PRI, el PAN y el PRD.

Reproduce precisamente el juego de polarización que millones de personas no aceptamos.

En México hay pluralidad política y diversidad. — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) May 31, 2022

En el mismo sentido se pronunció Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de MC en el Senado.

“No vamos a permitir que nos intimiden, amenacen o amedrenten quienes no han entendido que hacer política no es sumar membretes”, expuso el Senador en sus redes.

“Que quede claro, nuestro movimiento es una realidad en el país porque ha conservado su identidad y tomado distancia del partido en el Gobierno”, agregó.

No vamos a permitir que nos intimiden, amenacen o amedrenten quienes no han entendido que hacer política no es sumar membretes. Que quede claro, nuestro movimiento es una realidad en el país porque ha conservado su identidad y tomado distancia del partido en el Gobierno. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) June 1, 2022

LA AMENZA DE CLAUDIO

Claudio X. González, el líder de Va por México, la alianza opositora que une al PAN, al PRI y al PRD, dijo la semana pasada a MC desde Jalisco que debe unirse a él o que de otra paguen las consecuencias, en un gesto de presión para el partido opositor que sigue manteniéndose fuera de la coalición.

Primero, el pasado jueves 26 de mayo, el empresario Claudio X. González, fundador de la agrupación Sí por México, urgió a MC a unirse a la alianza con los partidos Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para derrotar a Morena en la elección presidencial de 2024.

“Hoy en día la sociedad mexicana está siendo más participe y después de la votación en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica reconoció que para detener cualquier iniciativa destructiva se requiere la unidad de la oposición PAN, PRI, PRD y MC”, dijo en una reunión con integrantes del sector empresarial y mujeres líderes jaliscienses como diputadas y regidoras.

El empresario destacó que Sí por México es un movimiento de ciudadanos convencidos de que la participación es el camino correcto para lograr el cambio que el país.

Luego, un día después, el viernes 27 de mayo, incluso amagó a MC con pagar las consecuencias si no se une a la alianza. En el mismo viaje por Jalisco para encontrarse con los dirigentes de Movimiento Ciudadano, buscó convencer a los naranjas para que se le unan, sobre todo rumbo a las eleciones presidenciales de 2024.

“Vengo a reclutar la ayuda de todos ustedes para presionar a Movimiento Ciudadano donde más se puede presionar a Movimiento Ciudadano, que es en Jalisco, a que se sumen, a que pongan a México primero”, dijo, de acuerdo con una transmisión en Facebook.

“¿De qué depende que se sumen o no se sumen? Depende de distintas cosas. Pero una fundamental que está en nuestro control es presionarlos, seriamente, a que lo consideren, seriamente; que haya consecuencias a que se levanten de la mesa de negociación”, agregó el hijo de Claudio X. González Laporte, un multimillonario que ha sido consejero de presidentes mexicanos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

Sobre estas declaraciones, el pasado jueves Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco y una de las caras destacadas de Movimiento Ciudadano, respondió al magnate Claudio X. González, quien aboga por una gran alianza de partidos opositores, al asegurar este lunes que no está cerrado a una alianza, pero que nunca participará en una “desde la lógica de los partidos“, pues se plantea como “reparto de huesos y posiciones“.

“Yo respeto mucho a Claudio, no tengo problemas con su opinión, tiene sus razones, pero también ya he expresado mi opinión respecto a las alianzas”, señaló el Gobernador.

“Lo que debe haber es disposición al diálogo entre las fuerzas políticas, pero también he dicho que no estaré jamás de acuerdo en una alianza simplona construida desde la lógica de los partidos. Mientras lo que se plantee sea un reparto de huesos y de posiciones, nosotros a eso no le entramos”, indicó.