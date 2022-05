El partido de Dante Delgado ya no disimula su alianza de derechas. Falta formalizarla

Ciudad de México, 28 mayo (SinEmbargo).- El partido Movimiento Ciudadano, quien contenderá solo en las elecciones que se celebrarán en seis estados de la República el próximo 5 de junio, ha intentado disimular un distanciamiento con la alianza opositora de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo, aunque sus dirigentes insisten en negar que podrían ir juntos para el 2024, la alianza que encabeza Claudio X. González ya empezó a redoblar esfuerzos y a presionar para sumar al partido naranja a sus filas.

El partido naranja, fundado por el Senador Dante Delgado en agosto de 1999 inicialmente con el nombre Convergencia por la Democracia, hoy se encuentra en una posición política estratégica que le dejó el resultado de la pasada elección federal de 2021, en la que obtuvieron un total de tres millones 430 mil 507 votos.

La historia de ir solos la repiten en este año para las elecciones estatales que se celebrarán en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, lo cual, también les ha dado carta abierta para presentarse como la “tercera vía” e ir sumando votos y cargos por sí mismos.

La “próspera” situación y los números de Movimiento Ciudadano han sido el objeto de interés para el empresario Claudio X. González, fundador de la coalición Va por México, y para los dirigentes de los partidos opositores, quienes ya redoblaron esfuerzos para buscar que MC se sume al bloque opositor y derrotar a Morena en la elección presidencial de 2024.

Apenas el pasado jueves, en una reunión del sector empresarial en Jalisco, entidad gobernada precisamente por MC a través de Enrique Alfaro, González insistió en llamar al partido naranja a la unión, pues dijo que después de la votación en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica “se requiere la unidad de la oposición PAN, PRI, PRD y MC”.

Por su parte, este viernes el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, desde el estado de Hidalgo, también solicitó a los aspirantes del Partido Verde y Movimiento Ciudadano a que se sumen para apoyar a la candidata a la gubernatura de la alianza Va por Hidalgo, Carolina Viggiano.

“Ya no hay más tiempo, la elección es de este domingo en ocho, y el llamado es a juntos levantarle la mano a Carolina, a que juntos voten por ella, para que no haya un voto desperdiciado, para que haya un voto que sea útil, que sea determinante para que lo peor de la política no venga aquí al estado de Hidalgo”, destacó.