“Está bien atendido en la ANDA”, dice hijo de López Tarso sobre la salud del actor

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 1 de junio (LaOpinión).- Después de que se diera a conocer que el primer actor, Don Ignacio López Tarso, habría sido internado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México, el mundo del espectáculo quedó conmocionado con la noticia, pues hace tan sólo unos días el histrión tricolor se mostró más que platicador y relajado en una conferencia de prensa.

Ante este panorama, el hijo del actor y también histrión, Juan Ignacio Aranda, rompió el silencio luego de darse a conocer que su padre había sido hospitalizado de emergencia, ante esto reveló las posibles causas de su recaída de salud del artista en entrevista para el programa Venga la Alegría.

“Eso pega porque sale de su casa, porque está en contacto con mucha gente sin cubrebocas, luego vamos al Teatro Hidalgo también, a lo mejor fue eso, pero no se sabe a ciencia cierta, pero está bien, es una neumonía bacteriana, que ya está tratada, está bien atendido en la ANDA”, expresó Juan Ignacio, hijo de don Ignacio López Tarso.

Aranda también aprovechó para contar que las complicaciones de su papá iniciaron un par de días antes. “Antier, a las 8-9 de la noche, tuvo mucha fiebre, le subió muchísimo la fiebre y se desvaneció, cosa que nunca le había pasado, por eso pedimos la ambulancia de inmediato”, continúo.

De la misma manera, el artista recalcó que López Tarso no estaba contagiado de coronavirus: “No es COVID, no es influenza, está con antibiótico, está muy bien atendido, eso nos dicen los médicos, va a salir en unos días, es una neumonía bacteriana, no se sabe cómo lo contagió, mi padre está bien, de buen humor, platicador, lúcido, como siempre. Muchos estudios para su pulmón, su corazón, está lúcido, platicador y tiene muchas ganas de irse, tiene mucha hambre”.

Posteriormente, Juan Ignacio recalcó que su papá tiene muchos deseos de seguir trabajando y agradeció las atenciones que ha recibido desde su ingreso al hospital.

“Tiene muchas ganas de hacer teatro, está perfectamente bien, tiene muchas ganas de trabajar, para nada piensa retirarse, nada de eso, mi padre es un hombre 97 años que ha estado varias veces delicado de salud por su edad, pero es un roble, es un hombre fuerte, lo debilitó mucho, nunca había visto a mi padre tan mal, sabemos el mal momento económico por el que está pasando el sindicato, pero han atendido muy bien a su exsecretario general”

Finalmente, el actor se mostró confiando en que en breve su padre pueda volver a su casa y seguir con sus actividades cotidianas o en el ambiente artístico. “López Tarso está muy bien y va a salir muy pronto del hospital”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.