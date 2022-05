“Hay que tener cuidado”: López Tarso habla de participación de Silvia Pinal en teatro

Durante una entrevista para televisión, el primer actor Ignacio López Tarso dio su punto de vista sobre Silvia Pinal y su polémica aparición en la obra de teatro infantil.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 25 de mayo (ASMéxico).- El actor Ignacio López Tarso, de 97 años, dio su opinión sobre el regreso a los escenarios de su colega Silvia Pinal, quien fue criticada hace unas semanas por haber retomado su carrera, pues muchos fans señalaron que a su edad ya debería estar descansando en casa y disfrutando de los frutos de su trabajo.

En una entrevista con el programa Sale el Sol, López Tarso mostró su apoyo a su colega, de 90 años, aunque enfatizó que tal vez la elección de la obra de teatro no fue la mejor, ya que la actriz necesitaba algo que estuviera a su altura. “Yo admiro a Silvia. Entiendo su necesidad del teatro porque yo la siento igual, pero hay que tener mucho cuidado”, expresó el intérprete.

Don Ignacio aseguró que Pinal necesita alguien que la oriente a tomar las mejores decisiones para su carrera. “Silvia necesita alguien que le ayude en eso, tiene hijos, tiene nietos y no dejarla sola, que ella decida sola y que haga las cosas por ella sola porque se puede equivocar como se equivocó esta vez”, agregó el primer actor.

López Tarso lamentó que Silvia hubiera aceptado el protagónico en Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, pues al final, la obra se terminó cancelando, argumentando que el guión se reescribiría para convertirlo en un musical, dejando así a la actriz sin saber cuál sería el rumbo que tomaría dentro de la producción.

El intérprete destacó que se trataba de una obra de poca calidad. “La embarcaron en esto y tienen la culpa por andar de sonsacadores, que ella es la abuelita. Una comedia sin ninguna calidad literaria ni ninguna calidad dramática ni calidad de ningún tipo. Ahí no había calidad. El título no me gusta, me parece una jala de pelo y diría: ‘Déjenme ver, voy a pensar un poco y luego les decido’”, expresó.

“Yo siento mucho lo de Silvia porque ella a esa edad debe tener necesidad del teatro. La gente que se hace en el teatro necesita el teatro y tiene necesidad física. Yo lo necesito, me hace falta el teatro. Ella dijo sí por el deseo enorme de regresar al teatro y se equivocó porque no es para ella eso, es obvio, es una obra que no debe hacer Silvia Pinal”, dijo el actor.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.