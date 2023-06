Elon Musk vuelve a ser el más rico del mundo: Bloomberg; Slim se ubica en el lugar 11

MADRID, 1 de junio (Europa Press).- El consejero delegado de Tesla y propietario de Twitter, Elon Musk, vuelve a ser la mayor fortuna del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, después de la caída del 2.64 por ciento en la cotización ayer de las acciones del grupo LVMH, que ha desplazado a la segunda posición del listado al empresario francés Bernard Arnault.

Según el ranking de multimillonarios, la fortuna atribuida a Elon Musk alcanzaría los 192 mil millones de dólares (179 mil 691 millones de euros), con un incremento de mil 980 millones de dólares (mil 853 millones de euros) en la última sesión y de más de 55 mil millones de dólares (51 mil 474 millones de euros) en lo que va de 2023.

La lista elaborada por Bloomberg está integrada por las 500 personas más ricas alrededor del mundo. Entre ellas, el empresario Carlos Slim, quien ocupa el lugar número 11. Es el primer mexicano y latinoamericano que encabeza este conteo.

En el caso de Bernard Arnault, según los datos del índice, su fortuna estimada rondaría los 187 mil millones de dólares (175 mil 012 millones de euros), con una caída de 5 mil 250 millones de dólares (4 mil 913 millones de euros) en la última jornada, pero un incremento de más de 24 mil millones de dólares (22 mil 461 millones de euros) en lo que va de año.

En la sesión de este miércoles, las acciones del grupo francés de lujo LVMH, controlado en más de un 48 por ciento por la familia Arnault, cerraron con una caída del 2.64 por ciento, mientras que las de Tesla, controlada en algo más de un 13 por ciento por Musk, subieron un 1.38 por ciento. En lo que va de 2023, los títulos de LVMH se revalorizan un 17 por ciento y las de Tesla un 88 por ciento.

Elon Musk is now worth $192 billion and he is now the richest person alive pic.twitter.com/e20SqIzTJw

— Elon’s World (@elons_world) May 31, 2023