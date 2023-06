Trump promete pena de muerte contra narcotraficantes si gana las elecciones en 2024

MADRID, 1 Jun. (Europa Press).- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que, si vuelve a ser nombrado Presidente, desplegará efectivos militares para combatir la lucha contra la crisis del fentanilo y además poder “infligir el máximo daño” a las operaciones de los cárteles.

En un video de campaña obtenido por Fox News, el expresidente asegura que, si logra un nuevo mandato en las elecciones presidenciales de 2024, tratará de lograr que se condene a pena de muerte a los narcotraficantes y a los traficantes de personas que hayan sido ya condenados.

Sin embargo, consciente de la magnitud del problema que atraviesa Estados Unidos con el fentanilo, una droga ultraadictiva que se ha cobrado la vida de “100 mil estadounidenses al año”, Trump ha apuntado que demandará también la colaboración de los países cercanos para “desmantelar” las redes del narcotráfico.

De hecho, este llamamiento internacional no se limita tan solo a países americanos, sino que Trump ha anunciado que la propia China “pagará un alto precio” si no logra controlar las exportaciones de precursores químicos del fentalino, y ha anunciado que durante su primer mandato llegó incluso a alcanzar un acuerdo con el Presidente chino, Xi Jinping.

Así las cosas, Trump ha aprovechado para cargar contra el actual mandatario estadounidense, Joe Biden, a cuya Administración acusa de haber tirado por tierra todo el “progreso” que obtuvo el país entre 2017 y 2021, “El fentanilo y otros venenos ultramortales han llegado a nuestro país sin control”, ha lamentado.

Trump claims he had a deal all worked out with Xi where he was going to stop all fentanyl coming to the US from China and was going to execute all the exporters, but when Biden won the deal was off. pic.twitter.com/OVsPNslgOm

