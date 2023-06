Un Juez da a First Majestic la primera suspensión parcial contra reforma a Ley Minera

La suspensión va contra un artículo de la iniciativa federal, el cual podría afectar a las empresas del sector minero.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Un Juez federal otorgó una suspensión parcial contra la reforma a la Ley Minera, iniciativa del Gobierno y aprobada en fast track por el Senado de la República en abril.

El Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Ulises Rivera González, otorgó a First Majestic Plata una suspensión provisional contra el Artículo Quinto Transitorio, el cual afectaría a las empresas en dicho sector.

“La quejosa no pretende la paralización de alguna obligación, deber, restricción o medida concreta. Más bien, lo que busca con la medida cautelar es que no se ejecute el Tercer Párrafo del Artículo Quinto Transitorio, es decir, que no se deseche sin mayor trámite la solicitud de concesión en materia minera solicitada por ésta”, concluyó el Juez.

Rivera González consideró factible otorgar la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables no apliquen dicho fragmento de la reforma, por lo que “su solicitud de concesión no sea desechada ni se considere desechada por la sola entrada en vigor de la norma”.

Sin embargo, el Juez Martín Santos previamente había deshechado una impugnación de amparo también solicitada por First Majestic, pero contra toda la Reforma.

A pesar de que el cabildeo de la industria extractiva en el Congreso logró ajustes a su favor para obtener agua de laboreo y seguir especulando con las concesiones, el Gobierno federal enfrenta el reto de aplicar la recién aprobada Ley Minera tanto a los empresarios más ricos de México, Carlos Slim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y la familia Baillères (Peñoles), como a las compañías canadienses, que concentran la mayoría del capital extranjero del sector, planteó el colectivo Cambiémosla Ya.

La Ley en materia minera que el Senado aprobó, actualiza la legislación salinista que durante tres décadas priorizó la extracción y especulación de minerales por encima del derecho humano al agua, al medio ambiente sano y al territorio.

“Más allá de la peculiar noche en el Senado, se prevé que venga una lluvia de amparos. ¿Cómo implementar lo que se aprobó? El trabajo es enorme, urge reglamentar estas buenas intenciones”, dijo Manuel Llano, miembro del colectivo que impulsó durante años una reforma, Cambiémosla Ya, y director de CartoCrítica, una organización que recién mapeó los proyectos mineros en territorio nacional y detectó que el 82 por ciento de concesiones no tiene ninguna operación, ya que sólo se usan para especular ante inversionistas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esta nueva Ley aplicaría para las nuevas concesiones. “Eso también para aclarar: es hacia adelante y ya se ponen condiciones que no existían, por ejemplo tiene que haber consulta a las comunidades”.

“Eso ya está contemplado en la nueva iniciativa, de todas maneras se va a hacer una revisión, pero sí aclaro que al aprobarse, es hacia adelante. Aclaro que incluye esto que hacía falta porque fue un abuso en efecto lo que hicieron. Nunca vamos a olvidar que destruyeron por la extracción de oro el cerro de San Pedro en San Luis Potosí que es el símbolo de San Luis Potosí”, expresó.

Tambien recordó que los Gobiernos neoliberales otorgaron de concesiones 120 millones de hectáreas, “que no acabarían de explotarlas en siglos, en milenios, porque estamos hablando de 60 por ciento del territorio nacional”. En ese sentido, señaló que su administración no ha entregado ninguna nueva concesión. Cuestionó además que el subsuelo concesionado se use para especular. “Es un poco lo que sucedió con los bloques que se entregaron para la explotación petrolera, cuando se privatizaron zonas para la exploración del petróleo en suelo y aguas someras. Primero engañaron de que era para aguas profundas, que ya teníamos un tesoro”.

Respecto a lo que se logró rescatar del cabildeo, además de la aplicación de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, entre los puntos de la nueva Ley Minera se destaca la prohibición de producir en zonas con sequía y en Áreas Naturales Protegidas, ya que actualmente hay concesiones en estas zonas, entre ellas, de Grupo México, la empresa de Germán Larrea con impunidad ambiental tras la explosión de la carbonera en Pasta de Conchos y el derrame en ríos de Sonora.

Los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa —pese a Pasta de Conchos— le otorgaron concesiones ubicadas en el núcleo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, cuya migración desde Canadá y Estados Unidos se ha reducido porque la crisis climática ha limitado sus procesos de reproducción. En tanto, en 1997, 2006, 2009, 2012 y 2017, en los sexenios de Zedillo, Calderón y Peña Nieto, se dieron otras concesiones mineras que abarcan Valle de los Cirios y la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, en Baja California.

— Con información de Dulce Olvera