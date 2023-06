Al Pacino exige prueba de ADN para su bebé; no creía poder embarazar a nadie: TMZ

Ciudad de México, 1 de junio (AsMéxico).- Esta misma semana salía a la luz que Al Pacino se va a convertir en padre de su cuarto hijo a sus 83 años de edad y junto a su pareja Noor Alfallah, de 29. La joven está embarazada de ocho meses y el actor superaría con esta paternidad el registro que marcó Robert de Niro a los 79 años, aunque parece que Al Pacino no termina de creerse que la criatura sea suya.

Así lo asegura este jueves el portal estadounidense TMZ, detallando que el actor estaba tan seguro de que no podía dejar embarazada a su novia ni a nadie, que no se creyó que el bebé fuera suyo y se hizo una prueba de ADN para comprobarlo.

Al Pacino Demanded DNA Test, Didn't Believe He Could Impregnate Anyone https://t.co/VJMQGT18hd

— TMZ (@TMZ) June 1, 2023