El Senado de EU aprueba iniciativa para elevar tope de deuda; evita caer en impago

Por Lisa Mascaro, Kevin Freking, Stephen Groves y Farnoush Amiri

WASHINGTON (AP).— El Senado de Estados Unidos dio su aprobación el jueves a un paquete de recortes presupuestarios y tope de deuda que evita que el país corra el riesgo de caer en impago. La medida sería enviada al escritorio del Presidente Joe Biden para que la promulgue.

El paquete negociado entre Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no satisface plenamente ni a republicanos ni a demócratas. Pero el resultado, tras semanas de reñidas negociaciones presupuestarias, da carpetazo a la volátil cuestión del techo de la deuda, que amenazaba con trastornar la economía estadounidense y mundial, al menos hasta 2025, después de las próximas elecciones presidenciales.

“Keep underestimating us, and we'll keep proving to the American public that we’re never giving up on you.” –@SpeakerMcCarthy pic.twitter.com/lCKYRkReS3

— House Republicans (@HouseGOP) June 1, 2023