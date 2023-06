La Cámara de Representantes aprueba elevar el límite de deuda en EU; pasa al Senado

Por Lisa Mascaro, Kevin Freking, Stephen Groves y Farnoush Amiri

WASHINGTON (AP) — Alejándose de una crisis de impago, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un paquete de límite de deuda y recortes presupuestarios, luego de que el mandatario Joe Biden y el presidente de la Cámara Baja Kevin McCarthy lograron conformar una coalición bipartidista integrada por demócratas y republicanos centristas que se oponen a las intransigencias conservadoras y a la disidencia progresista.

El acuerdo no complació a muchos, pero los legisladores consideraron que era mejor que la alternativa: una devastadora conmoción económica en caso de que el Congreso no llegara a un acuerdo. Las tensiones permanecieron elevadas durante toda la jornada, ya que los republicanos más conservadores rechazaron el pacto, mientras que los demócratas dijeron que las posturas republicanas “extremistas” generaban el riesgo de un impago en la deuda para la próxima semana.

Con una votación de 314-117 en la Cámara de Representantes, la iniciativa ahora pasa al Senado, donde se tiene prevista su aprobación antes de que concluya la semana.

Pero ante el descontento de los republicanos que dijeron que las restricciones no eran suficientes, McCarthy afirmó que eran apenas un “primer paso”.

