Isaac Fonseca: El reto de la libertad de ser

Imaginar, al menos, que es posible hacer cuanto queramos, podría ser la más anhelada y bella potencia del ser humano. Por eso, pasar de ello a lograrlo por alguno de la especie, es cosa que concebimos como trascendental. En nuestra mejor cara somos humildes, y sí que nos importan los logros de otros, admiramos la grandeza de quienes pudieron ser heroicos. Aquí la entrevista a un joven que sabe qué es el triunfo y por el que pensamos pasará una buena estela de éxito.

Antonio Calera-Grobet (ACG): Gracias, hermano y maestro querido. Contento de saludarte. Sabiendo vienes de entrenar y debes descansar, aquilato más gentileza tuya y de Jacobo Hernández, siempre conmigo en actitud tan fraterna. La última vez que te vi fue afuera de la Plaza México, tú lo recordarás. Decidiste descender del auto apenas abandonando el coso de insurgentes, vestido de luces, para brindarte a tu gente. NO parabas de dar fotos y autógrafos: alcanzamos mi esposa y yo a ponerte en la mano un torito de latón.

Isaac Fonseca (IF): Y también unas imágenes que habían estampado, de mí, con ni nombre. Gracias.

ACG: Sí, hemos hecho como 5 mil estampados de Fonseca que regalamos en ferias de libro, parques públicos. Eres una figura. ¿Estás consciente de ello? Te platico que acabo de entrevistar a Eloy Cavazos, hace unos días. Y teniendo ahí frente a mí al maestro, tan admirado, en algún momento de la larga conversación, le pregunté: “¿A quién seguir?” “A Isaac Fonseca”, me contestó sin titubear. Eloy Cavazos sabe bien como torear los “toros de afuera”. No se iba a comprometer y menos así a quemarropa en algo en lo que no cree. Es un hecho y los artistas, los creadores, los ciudadanos más afortunados en cualquier espacio y tiempo se haya dado su vida y obra, deberán en algún momento de asumirlo. Me refiero al poder de su mensaje para los demás. La afición ya no te ve como un baluarte, una joven promesa, sino como una voz que se ha ido forjando a golpes y da luz, poesía al deporte, arte, cultura de los toros. ¿Estás consciente de ello?

IF: Creo que sí. Ha cambiado mucho la recepción, la afirmación que se me da y tengo. Quizá desde hace un año. Más por la gente de mi país. Noto, sí una diferencia. Me ven con otros ojos. Se me exige. Siguen siendo de esperanza, pero son ojos que me piden mayor compromiso. Y eso es bonito: sentir el interés de la gente es fundamental. Ahora que comienzo mi campaña europea los retos son mayores. Hay que seguir, hay que explorar nuevos caminos para lograr cada vez un posicionamiento más firme. Que lo que haga resuene, repercuta. No lo había pensado tanto así antes. Ahora tomo muy en serio poder ser la inspiración de muchas o muchos, de cualquier edad, sobre todo si esto se refleja en mi tierra.

ACG: Creo que hay un momento que algunos llaman suerte, pero que no es otra cosa que ahí donde se tocan el trabajo arduo y las oportunidades que se vayan abriendo. Los que logran algo con su “toro del destino”, lo logran por dedicación. Tener talante ante las adversidades de la vida, no es lo mismo que buena pasamanería. Creo también que el equipo que te abre paso lo está haciendo bien. Tantas plazas, premios, triunfos aquí, allá y acullá

IF: Todo esto se ha logrado en equipo. Son muchas cosas conseguidas en España. Y también porque mucha gente aficionada a los toros ya me sigue, me estima también como persona. Les gusta mi alegría. Tratamos todos de hacerlo bien dentro y fuera del ruedo.

ACG: Creo en esa alegría a la que te has referido se centra mucho de lo que representa tu toreo. Independientemente de lo que cada quién piense significa la vida (si es más feliz quien más disfruta o menos sufre), acometer al toro (y la fiesta de la tauromaquia es importante para el mundo porque creo que representa una gran metáfora de la vida misma tanto como el cine), no debiera significar siempre un rictus de dolor, un “viacrucis” de ansiedad. Cuántos no nos dieron su alegría. Pienso en “El Pana”, Ferrera, José Mauricio, Sergio Flores, Pablo Hermoso de Mendoza, y tantos otros que vienen rápido a la memoria como toreros de esa alegría y jamás por ello su arte menos tremendista. Para mí es cosa de genuinidad. Ser auténtico. Ser como se es. La gente eso lo nota y no se equivoca.

IF: El toreo vale por su diversidad. Cada uno tiene un concepto distinto de su profesión y hay que recordar que se torea como se es, con la personalidad de cada uno. Belmonte toreó como sólo Belmonte y Sebastián Castella no puede dejar de torear como Sebastián Castella. Mi alegría se refleja en la plaza, se transmite a los tendidos. Existe y es real y es mi estilo.

ACG: ¿Cómo está siendo tu día a día desde que se amarró el cartel del próximo 2 de junio en “Las Ventas”?

IF: Pues te hablaré de mi mente. Le comentaba a un periodista hace poco que parece que mi pensamiento no va más allá del 2 de junio. Como si yo mismo pensara que tengo de vida sólo hasta el día 2 de junio. En estar ahí y nada más es lo que pienso desde que amanece hasta que anochece, a cada segundo de mi entrenamiento. Necesito que pase algo importante en Madrid. Y mi mente está condicionando todo lo que hago a eso. Hemos trabajado muy duro. Estamos profundizando mucho más que nunca en mi estilo, depurándolo, con el objetivo de evolucionar en mi técnica. Ahí en las tientas en el campo bravo, he dejado todo. Nos ha interesado también estudiar las mismas corridas que están ocurriendo en San Isidro. Incluso la gente que las visita. Qué jugada es la que se tiene qué hacer en esta fecha, por decirlo de algún modo. Y será lo que tenga que ser.

ACG: Ojalá. Y todas las suertes. Hay una anécdota que quiero compartirte respecto de la ansiedad que debes de traer. Y no sólo tú sino los aficionados de México, leales a Fonseca. Al haberle notificado que había sido acreedor del Premio Nobel de Literatura del año 1990, según lo relató Mari José, su esposa, Octavio Paz durmió tranquilo a su lado en un hotel de Nueva York. Ojalá puedas al fin dormir tranquilo, de la noche del 2 al 3, Madrid se vuelva el escenario de tus amores, luego de tumbarle los apéndices a los de Pedraza de Yeltes. Que independientemente de lo que hagan Juan Lea o Francisco José Espada, salgas por la puerta grande, que por el camino que siga el éxito te lleve en volandas.

ACG: Creo que siempre que los segmentos que conforman el universo taurino se unan las cosas serán más fáciles. Habrá más difusión de sus verdades y contra prohibicionismos más rotundos y necesarios blindajes. Así como tanto hablamos de los colores e hilos de los trajes de luces, de los encastes y pintas de un toro, de empresarios y toreros, hay que hablar de todos y cada uno de los actores de esta fiesta. Los que nunca son vistos y tomados en cuenta. La fiesta debe empeñarse y con toda dedicación a conjuntarse. Y a partir de la diferencia. La diferencia es un reto: lograr dárnosla, darnos un abrazo a la mitad de un puente y a ver, pero juntos, cómo nos va.

IF: Por supuesto. Esa unión siempre hará falta. No tanto, pues, de la prensa taurina, pero yo creo, sí, que un mucho más unión con este mundo de la prensa que no lo es. Hay que lograr más difusión. Pongamos el ejemplo la misma Feria de San Isidro, la más importante del mundo. Asiste a la plaza una media de 20 mil personas para cada cartel. Día a día. Y a 25 festejos en un mes. Es impresionante la cantidad de aficionados que llevan a las corridas. O vamos a lo que pasó en la última temporada de la Plaza México. En sus 12 festejos hubo entradas extraordinarias de más de 40 mil aficionados. Hay que presumir que la llamada “Fiesta Brava” puede ser un espectáculo a nivel mundial. Hace unos días estaban en los tendidos algunos jugadores del Real Madrid. Mientras exista ese amor, la gente irá a ver toros. Es importante el apoyo a nivel sociedad extra taurina. La prensa que no es del toro debería cobijar también a la tauromaquia. Y lo veo muy difícil. Por ejemplo, porque se quiere ocultar el hecho de que ahí aparece la muerte, se ve morir, se quiere ocultar la sangre.

ACG: Por cierto, ¿cómo la llevas tú en tu relación con otros matadores?

IF: Me llevo con novilleros. Los que vienen aquí a Colmenar El Viejo, los que conozco en Morelia. Me gusta relacionarme con jóvenes. ¿Alguna relación que tenga con matadores que sea fuerte? No, no la tengo. Tengo relación con un matador de toros de acá de España, Miguel de Pablo, a quien considero un amigo. Pero fuera de él, no. Mi relación con los otros matadores es, digamos, de “Hola y adiós. Los toros son una actividad que genera rivalidad y competencia. Que la gente así lo vea.

ACG: ¿Qué es el toreo para Isaac Fonseca?

IF: Para mí el toreo es mi razón de ser. Lo que me alimenta como ser humano, me ayuda a realizarme como persona y ser feliz.

Antonio María Calera-Grobet https://www.sinembargo.mx/author/antoniomariacalera (México, 1973). Escritor, editor y promotor cultural. Colaborador de diversos diarios y revistas de circulación nacional. Editor de Mantarraya Ediciones. Autor de Gula. De sesos y Lengua (2011). Propietario de “Hostería La Bota”.

