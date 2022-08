Twitter advierte que cada vez más gobiernos solicitan información sobre periodistas

MADRID, 1 Ago. (Portaltic/EP).- Twitter ha anunciado que ha registrado niveles récord de solicitudes de información de su base de usuarios —entre ellos, anónimos, periodistas y medios de comunicación— por parte de gobiernos de todo el mundo.

La compañía ha publicado su vigésimo informe de transparencia, en el que detalla las solicitudes de eliminación de publicaciones que ha facilitado durante los seis meses correspondientes a la segunda mitad de 2021.

La compañía ha destacado que este nuevo informe “llega en un momento en que las solicitudes gubernamentales de información de cuentas alcanzan continuamente nuevos récords, incluidas las demandas para revelar la identidad de los propietarios de cuentas anónimas”.

Entre los aspectos destacados de este análisis, Twitter reconoce que continúa “viendo una tendencia preocupante hacia los intentos de limitar la libertad de prensa global”, ya que han aumentado las demandas legales gubernamentales dirigidas a periodistas y otros usuarios anónimos.

Today, we published our 20th update to the Twitter Transparency Center, marking 10 years of reporting. Transparency is key in our work to defend the voices of those who use Twitter, improve the health of the public conversation, and protect the #OpenInternet.

— Twitter Public Policy (@Policy) July 28, 2022