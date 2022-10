FOTOS: Monedas con retrato de rey Carlos III se usarán desde diciembre en Reino Unido

Londres, 1 de octubre (AP) — La casa de moneda británica ha presentado las primeras monedas con el retrato del rey Carlos III.

Los británicos empezarán a ver la imagen de Carlos en su cambio aproximadamente en diciembre, a medida que las monedas de 50 peniques que lo muestran entren en circulación.

La efigie del nuevo monarca fue creada por el escultor británico Martin Jennings, y ha sido aprobada personalmente por Carlos, dijo el viernes la casa de moneda. Para seguir con la tradición, el retrato muestra su perfil izquierdo, el lado opuesto del de su madre, la reina Isabel II.

