Buckingham publica FOTO del rey Carlos III desempeñando sus nuevas labores oficiales

Londres, 24 de septiembre (AP).— El rey Carlos III aparece desempeñado por primera vez sus nuevas labores de Estado en Buckingham en una fotografía distribuida por el Palacio.

En la imagen, el monarca aparece revisando su caja roja oficial que contiene documentación del Gobierno de Gran Bretaña y de la Commonwealth.

Her Majesty Queen Elizabeth received Red Boxes, which were made upon her Coronation in 1952, almost every day of her reign, including weekends and holidays, but excluding Christmas Day. pic.twitter.com/hgGUZim8Y1

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 23, 2022