El mundo la despide: Isabel II recibe sepultura en Cripta Real de Castillo de Windsor

Madrid, 19 septiembre (EUROPA PRESS).- La reina Isabel II de Inglaterra ha sido enterrada en la Cripta Real de la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, en Londres, tras el tercer y último oficio de la jornada al que han asistido sus más familiares más cercanos.

El último acto de una intensa jornada ha estado vetado a la prensa, por lo que apenas han trascendido detalles sobre cómo se han colocado los restos de la reina junto a los de su esposo, Felipe, fallecido en 2021 a los 99 años de edad. Sí se sabe que ha oficiado la ceremonia el deán de Windsor.

Felipe fue enterrado en un lugar provisional a la espera de que los restos de ambos reposaran juntos tras el fallecimiento de Isabel II, quien murió el pasado 8 de septiembre en el Castillo de Balmoral, en Escocia.

At the end of the Committal Service, The King placed The Queen’s Company Colour of the Grenadier Guards on the Coffin.

At the same time, The Lord Chamberlain “broke” his Wand of Office and placed it on the Coffin to signify the end of Service. pic.twitter.com/GyX7Wsa7Ee

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022