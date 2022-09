Los restos de la reina Isabel II llegan al Castillo de Windsor; habrá una nueva misa

Madrid, 19 Sep. (EUROPA PRESS).- El féretro con los restos de la reina Isabel II de Inglaterra ha llegado al Castillo de Windsor, donde tendrá lugar una nueva misa menos multitudinaria que la de la abadía de Westminster y se procederá al entierro de la difunta monarca.

El coche fúnebre ha tardado algo más de media hora en completar el recorrido desde Londres, bajo la vigilancia constante de británicos que se han acercado a la carretera a dar su último adiós a Isabel II, que reinó durante 70 años.

Unas 800 personas asistirán a una ceremonia en la capilla de Windsor, entre ellas el rey Felipe VI. El déan de Windsor oficiará esta misa, apenas unas horas después de que dos mil invitados despidiesen a Isabel II en el funeral de Estado.

El entierro tendrá lugar a las 19:30 (hora local) y el Gobierno ha especificado que será una ceremonia privada. Los restos de Isabel II reposarán junto a los de su marido, el príncipe Felipe, que falleció en abril de 2021 y fue inhumado inicialmente en una sepultura provisional a la espera del fallecimiento de la reina.

Se podrán fin así a más de diez días de homenajes constantes desde que la reina muriese el 8 de septiembre en su residencia de Balmoral (Escocia).

Her Majesty The Queen’s coffin makes its final journey down the Long Walk to Windsor Castle for the Committal Service at St George's Chapel. pic.twitter.com/vqczfMENlM

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022