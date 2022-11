Vidulfo: La investigación sobre los 43 sigue, pero Fiscalía y Sedena actúan en contra

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 8 años, afirmó que dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operan personajes de administraciones pasadas que actúan para impedir que se conozca la verdad sobre lo ocurrido y ponen todo tipo de trabas a las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes.

En entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Rosales recalcó que dentro de la Fiscalía hay personas que respaldaron la llamada “Verdad Histórica” y que a menudo “trataban de minar” el trabajo que hacía el exfiscal especial Omar Gómez Trejo, situación que lo orilló a presentar su renuncia el pasado 27 de septiembre.

Las denuncias de Vildulfo Rosales se suman a las de Alejandro Encinas Rodríguez, ​​Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, quien alertó que dentro de la Fiscalía hay “muchos vestigios del pasado”, que son los que han filtrado información sobre el caso Ayotzinapa, cuyas investigaciones realizadas en la actual administración fueron criticadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Respecto a la Secretaría de Defensa Nacional, el abogado indicó que existe “una reticencia para que brinden información” y datos que ayuden a esclarecer los hechos. Aseguró que a pesar de que existen pruebas concisas de que el Ejército Mexicano tuvo participación directa en la desaparición de los jóvenes, ellos aún niegan su responsabilidad.

“Que respondan, que rindan cuentas ante el Juez y nada más, pero no hay eso, no hay eso, como tampoco si quieren brindar información y mientras no se quiera aportar la información que el Ejército posee y dispone que pudiera coadyuvar al crecimiento al esclarecimiento de este caso hay una negativa total para poder aportarlo, entonces mientras esto no suceda, pues sí vamos, hay hay este grandes obstáculos para conocer la verdad”.