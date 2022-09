Alejandro Encinas aclara que no ha recibido presiones ni de la FGR ni del Ejército

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- El Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que no ha tenido presiones ni acoso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ni por parte del Ejército con respecto a la investigación que realizó la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, que él encabeza.

“Yo no me siento acosado por nadie. Yo solamente tengo que cumplir con mis convicciones. Nadie me ha presionado, al menos abiertamente y si alguien se siente presionado que me lo diga”, contestó el funcionario entrevistado al finalizar la rueda de prensa ofrecida hoy por el GIEI, en la que el grupo de expertos alertó que la intromisión de la FGR, al menos en los trabajos de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa, podría costarle caro a la justicia.