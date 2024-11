Alcántara acepta que cena de Piña-“Alito” fue en su casa, pero él no estuvo presente

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- El Ministro Juan Luis Alcántara Carrancá aceptó este viernes que la llamada “cena electoral” en la que departieron Norma Piña Hernández y Alejandro Moreno Cárdenas sí se realizó el pasado 12 de diciembre de 2023, cuando el proceso electoral rumbo a la Presidencia de México ya estaba en curso.

El Ministro, quien en los últimos días ha sido protagonista de ataques contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que efectivamente en la cena estuvieron tanto la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como varios consejeros electorales.

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, González Alcántara expuso que el encuentro, al que también estuvo invitado el panista Santiago Creel, quien al final no llegó, se realizó en su casa de Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, pero él no estuvo presente.

El Ministro dijo que la reunión fue convocada por la Ministra Piña Hernández para, supuestamente, evitar “un rompimiento de las funciones del Tribunal”.

“Y, como es parte del Poder Judicial, ella convocó un 12 de diciembre, cuando no había servicio en la Corte, a invitarlos a comer. Y yo estando fuera de México, me pidió prestada mi casa. Yo no estuve presente”, añadió al hablar sobre la cena que tuvo entre los invitados a los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes.