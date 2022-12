“No hay polarización. Hay politización”, asegura AMLO; presume el apoyo de la gente

López Obrador presumió la encuesta de la agencia estadounidense Morning Consult que lo sitúa en el segundo lugar de mandatarios a nivel mundial con mejor aprobación, sólo por detrás del Presidente de India.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia de prensa diaria que en el país no hay polarización, pues la mayoría de la gente apoya al Gobierno que encabeza y presumió la encuesta que lo posicionó en segundo lugar de mandatarios a nivel mundial con mejor aceptación.

En la encuesta de la agencia estadounidense Morning Consult se posiciona a López Obrador en segundo lugar con el 71 por ciento de aprobación, sólo cinco puntos porcentuales detrás de Narendra Modi, su homólogo de la India. “No es para presumir, pero estamos en segundo lugar a nivel mundial y [Narendra] Modi es un buen Presidente de la India. Pero digo, estamos bien calificados por nuestro pueblo”, presumió.

“No hay polarización. Hay politización. ¿Por qué no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo, tenemos el respaldo de la gente”, dijo el mandatario.

Además sostuvo que a su Gobierno no sólo lo apoyan las personas que asistieron a la marcha del domingo pasado, sino también otros sectores de la población como la clase media y el empresariado.

“Hay quienes coinciden, pero hay quienes no ven bien lo que hace Claudio [X. González], pero Claudio se situó como jefe del bloque conservador y es el que maneja los partidos de ese bloque. En México hay empresarios muy inteligentes que no se dejan apantallar”, señaló.

También, el mandatario consideró que el mayor problema de la oposición es no escuchar la opinión de las personas, pues “desprecian al pueblo”. “Creen que el pueblo es menor de edad, que el pueblo es tonto. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Tienen que tenerle más respeto a la gente y no actuar con actitudes de superioridad, sentirse más, es un problema serio de clasicismo, racismo”, aseveró.