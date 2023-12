Shane MacGowan, cantante del grupo de punk irlandés The Pogues, muere a los 65 años

El mundo de la música está de luto por la muerte de “uno de los más grandes letristas de la música”, a decir del Presidente de Irlanda, quien lamentó el deceso del poeta y cantante Shane MacGowan.

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS).- El artista irlandés, Shane MacGowan, cantante de The Pogues, falleció a los 65 años, según un anuncio de su esposa Victoria Mary Clarke hecho ayer jueves 30 de noviembre .

“Con el más profundo dolor y el corazón más apesadumbrado, anunciamos el fallecimiento de Shane MacGowan. Shane murió pacíficamente a las 3:00 horas de esta mañana con su esposa Victoria y su familia a su lado. Se leyeron oraciones y extremaunción que dieron consuelo a la familia”, señala una declaración oficial de The Pogues en nombre de su esposa, su padre y su hermana.

El Presidente de Irlanda, Michael D Higgins, dijo que Shane MacGowan será recordado como “uno de los más grandes letristas de la música”, informó el diario Irish Independent. El autor de “Fairytale of New York” llevaba tiempo con problemas de salud y había pasado por la Unidad de Cuidados Intensivos, según consigna The Irish Times.

Shane Patrick Lysaght MacGowan nació el 25 de diciembre de 1957, en Pembury, Kent. Su padre era nativo de Dublín y su madre era de Co Tipperary, donde el cantante pasó muchos veranos en su juventud.

En 1977, MacGowan se convirtió en el vocalista y compositor de The Nipple Erectors, más tarde llamado The Nips, una banda de punk que formó con su entonces novia, Shanne Bradley. Después de que The Nips se separara en 1980, MacGowan pasó a formar The Pogues.

Luego de abrir un concierto para The Clash en su gira de 1984, The Pogues saltó a la fama con éxitos como “Dark Streets of London”. En su segundo álbum, “Rum Sodomy & the Lash”, producido por Elvis Costello, la banda se alejó de las versiones y empezó a vislumbrarse el talento de MacGowan como compositor en canciones como “The Old Main Drag”. Uno de sus mayores éxitos apareció en su tercer álbum, el dúo “Fairytale of New York”, junto a Kirsty MacColl, que murió a los 41 años en el año 2000, en un incidente de moto acuática.

The Pogues on The Tube – 10th January 1985

(including the final 7 minutes not shown on TV) pic.twitter.com/Yr3QeTOsMk — KM2 TV Archive (@KillianM2) November 30, 2023

Lanzado en 1987, el sencillo alcanzó el número uno en las listas irlandesas durante la Navidad de ese año, y el número dos en el Reino Unido. Se convertiría en una constante navideña en Irlanda y el Reino Unido. El paso de MacGowan por The Pogues fue tumultuoso y, de hecho, en 1991 fue apartado de la banda por su comportamiento fiestero y errático, aunque volvió en 2001 y estuvo activo hasta 2014, cuando el grupo se separó.

