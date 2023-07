Sinéad O’Connor, icónica cantante irlandesa de los 80 y 90, muere a los 56 años

La familia de la intérprete de Nothing Compares 2 U confirmó la noticia; el año pasado murió su hijo menor Shane a los 17 años luego de haber sido reportado como desaparecido por varios días.

Madrid/Ciudad de México, 26 Jul. (Europa Press/SinEmbargo).- La cantante irlandesa Sinéad O’Connor ha fallecido este miércoles a los 56 años, según ha adelantado el portal Irish Times.

La artista alcanzó la fama con la publicación del disco I Do Not Want What I Haven’t Got, editado en 1990. En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción Nothing Compares 2 U, compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy. En su extensa trayectoria profesional llegó a publicar hasta diez álbumes.

Nacida en Dublín en 1966, la cantante y compositora irlandesa dio sus primeros pasos en el mundo de la música en el grupo Tom Tom Macute hacia 1985 y, tras una breve estancia en dicha banda, decidió marcharse a Londres, donde conoció a los miembros de U2 y The Edge, y colaboró en la composición de la banda sonora de la película Captive. En 1987 grabó su primer álbum para la discográfica Chrysalis, The Lion and the Cobra, que consiguió una nominación para los premios Grammy.

RIP Sinead O'Connor. She took a Prince song and made it her own and turned it into one the biggest hits of a new decade. Took on the church when people were too afraid and knew it could (and would) destroy her career. pic.twitter.com/1D98iAg487 — Danny Deraney (@DannyDeraney) July 26, 2023

Tras su éxito a principios de la década de los noventa, en 1992 lanzó su tercer álbum, Am I not your Girl?, una colección de versiones de jazz que, no obstante, no consiguió el éxito esperado. Puso también voz a la banda Sonora de la película en el nombre del padre, en colaboración con bono de U2.

En un comunicado, la familia de la artista ha confirmado la noticia. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”, han señalado.

Fue una inconformista de toda la vida. Se afeitó la cabeza en respuesta a que los ejecutivos discográficos la presionaron para que fuera convencionalmente glamorosa; pero sus posturas políticas y culturales y su vida privada problemática a menudo eclipsaron su música. Se peleó con Frank Sinatra por su negativa a permitir que tocaran el himno nacional estadounidense en uno de sus espectáculos y acusó a Prince de amenazarla físicamente. En 1989 declaró su apoyo al Ejército Republicano Irlandés, declaración de la que se retractó un año después. Casi al mismo tiempo, se abstuvo de asistir a la ceremonia de los Grammy, diciendo que era demasiado comercial. Sin embargo, el momento más polémico de O’Connor ocurrió el 3 de octubre de 1992, cuando la cantante fue la artista invitada en el programa cómico Saturday Night Live. En aquella ocasión, la cantante interpretó una versión a capella del tema War de Bob Marley, como forma de protesta ante los abusos sexuales —sobre todo contra menores de edad— perpetrados por sacerdotes de la Iglesia católica. Durante su performance, cambió deliberadamente la letra de la canción, la cual habla sobre racismo, para explícitamente denunciar el “abuso de menores”, además de repetir la palabra “niño” en distintas ocasiones. No conforme con ello, momentos antes de terminar la canción, O’Connor mostró a cuadro una fotografía del entonces Papa Juan Pablo II y la rompió en vivo. “¡Lucha contra el enemigo real!”, dijo al término de su interpretación y arrojó los pedazos de la imagen. En 1992, Sinead O'Connor rompió una foto del Papa Juan Pablo II en protesta por los numerosos casos de abuso sexual infantil al interior de la Iglesia Católica. Eso terminó con su carrera como estrella. Juan Pablo II, por su parte, encubrió abusos sexuales por décadas más. pic.twitter.com/QjNu2IRVea — Andrés Olascoaga (@AndresOlasToroX) July 26, 2023 Dicho acontecimiento afectó terriblemente su carrera, pues Sinéad fue abucheada en numerosas ocasiones para evitar que cantara en escenarios; además de que hubo quemas y destrucciones públicas de sus discos, y las estaciones de radio se negaron a transmitir sus canciones. Si bien años después ofreció una disculpa al Papa durante una entrevista con un semanario italiano, O’Connor nunca se arrepintió de sus acciones. — Con información de AP