“¿Cómo no voy a defender al que quieren descalificar si lo hicieron conmigo?”: AMLO

El Presidente pidió a la gente de NL “no alarmarse mucho o empezar a exagerar”, ya que las instituciones estatales y federales tienen una operación normal. “Les puedo poner como referencia, guardando todas las proporciones, países que permanecen sin un Gobierno por meses, por años, y no hablo de cualquier país, ha sucedido en Italia, España, y continúa funcionando la vida pública, la economía”, añadió.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Gobierno federal podría intermediar en Nuevo León, entre los grupos políticos que se disputan la gubernatura suplente, pero cuestionó que intenten descarrilar a Samuel García para que no participe en las elecciones de 2024, y lo comparó con su desafuero, que pretendía que no compitiera por la Presidencia en 2006.

“¿Cómo creen ustedes que no voy a defender a alguien que quieren descalificar, ganarle en la mesa, si era lo que querían hacer conmigo cuando el desafuero?”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa matutina diaria.

Sin embargo, aclaró que se trata de “un asunto que corresponde a autoridades estatales”. “Ojalá se llegue a un acuerdo, no voy a ahondar mucho, es un asunto de diferencias políticas, diría hasta partidista electoral. Entonces es mejor esperar a que se logre un diálogo, que es lo mejor en estos casos, y se llegue a un beneficio de la población”, indicó desde Palacio Nacional.

“Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar, porque las instituciones estatales, federales, tienen una operación normal. Les puedo poner como referencia, guardando todas las proporciones, que permanecen sin un Gobierno por meses, por años, y no hablo de cualquier país, ha sucedido en Italia, España, y continúa funcionando la vida pública, la economía. Todo esto para no exagerar, para ubicarnos, en una democracia es normal que se den estas diferencias. En las dictaduras, no se mueve ni una hoja del árbol de la política, pero en democracia sí”, detalló.

Cuestionado sobre si reconocería a algún Gobernador interino, respondió: “Vamos a esperarnos a ver qué deciden”. —¿Mediación? —Si ayudamos, sí. Pero descartó un enviado a Nuevo León. “No, no, no. Primero que se busque el diálogo allá entre las partes. Luego, que se acuda a las instancias que tienen funciones jurídicas. Si las dos partes piden que participemos lo haríamos, siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León”, subrayó.

También confirmó que la Secretaría de Gobernación “está pendiente, están informando las partes de cómo está la situación”. “Es un asunto, y eso que la gente del país y de Nuevo León lo sepan, no es estrictamente legal, no es estrictamente administrativo, no es interpretación de las leyes, es un asunto fundamentalmente político-electoral, es el enfrentamiento de dos posturas, de dos grupos. Por eso, hay que esperarnos”, dijo.

“COMO NO SE ADHIERE AL BLOQUE CONSERVADOR, SE ENOJAN”

Sobre el caso Samuel, López Obrador expresó que el grupo del bloque conservador pensó que “iba a tener la exclusividad, aunque parezca increíble, de las clases medias, y de los sectores que más ingresos, quienes supuestamente en esa concepción de los políticos de derecha están en contra de nosotros, porque según ellos sólo representamos a sectores populares, pero las clases medias son simpatizantes del movimiento que dirige Claudio X. González”.

“Entonces con esa concepción, desde mi punto de vista totalmente errónea, porque los integrantes de las clases medias participan en todos los agrupamientos políticos, y en el movimiento de transformación desde luego, en el bloque conservador y en otras corrientes, porque las clases medias no se pueden ver de manera corporativa. No son borregos. Son ciudadanos libres, ya no hay en estos tiempos, ciudadanos imaginarios”, rebatió el Presidente.

“Con esa idea cuando aparece en el escenario la candidatura de Samuel García, que sienten no se suma a la franquicia o suponen ser dueño del pensamiento de las clases medias, como no se adhiere, se enojan, muchísimo. Esos pleitos de clases son muy escandalosos. Ahora por qué tantos obstáculos a una candidatura, por qué no dejan que el pueblo decida”, concluyó.

Por último, cuestionado sobre si ve riesgo de ingobernabilidad en Nuevo León, contestó: “No, no veo”.

LA CRISIS EN NL

El miércoles, previo a que el Congreso de Nuevo León votara al Vicefiscal Luis Enrique Orozco como Gobernador interino que suplirá a Samuel García, un grupo de personas irrumpió en el salón de sesiones en donde incluso se detonó una bomba de humo. Los dirigentes del PRI y el PAN aseguraron que quienes ocasionaron la trifulca eran militantes de Movimiento Ciudadano, mientras que Samuel García aseguró que todo se trató de un autoboicot de parte de estos partidos.

El diario Reforma señala que funcionarios de Gobierno, regidores y operadores territoriales de MC, formaron parte del grupo que entró por la fuerza e identificó por ejemplo a Miguel Dávila, líder de MC en García, y Jonathan Torres, exfuncionario de la Secretaría de Movilidad y actual operador en MC estatal.

“El show que ayer vieron pues es el PRIAN que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme, no lo van a lograr. Les he dicho ya reiteradas veces que tenemos tres suspensiones, definitivas y provisionales, que establecen que el Secretario General [Javier Luis Navarro Velasco] se va a quedar encargado y el cuate que nombraron ayer es igual que la manzana completamente inelegible, está impedido y no vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo León”, expresó Samuel García en un video.

😳 De no creerse lo que pasó en el

Congreso de Nuevo León, tomas de tribuna con gases. Si así van a ser las cosas, no me quiero ni imaginar la Cámara de Diputados y el Senado si Samuel García llega a la Presidencia. Así no… pic.twitter.com/kwGMtD9JPA — Laura Brugés (@LauraBruges) November 30, 2023

"Intentaron tomar Nuevo León a la mala" Acusa Samuel García (@samuel_garcias) al PRIAN de imponer a Luis Enrique Orozco como gobernador interino . pic.twitter.com/6cX7ZgegCg — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 30, 2023

Los recursos legales a los que se refiere el mandatario con licencia señalan que Navarro Velasco asumirá en tanto el Congreso designa al suplente de Samuel García de cuatro propuestas que el hoy aspirante presidencial presentó. Estas personas son el propio Javier Navarro Velasco; la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; el Secretario de Economía, Iván Rivas; y Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad. En ese sentido, García adelantó que impugnarán el nombramiento del Vicefiscal.

“Marko (Cortés), el del PAN, y ‘Alito’, el del PRI, andan desatados queriéndome generar broncas que no van a lograr porque jurídicamente estamos amarrados. Así que ánimo, vamos a consolidar el segundo y llegar muy pronto a primero ”, comentó en un video Samuel García.

Las últimas encuestas muestran un escenario en el que la diferencia entre Samuel García y Xóchitl Gálvez es mucho menor que la que mantiene la precandidata de la oposición con Claudia Sheinbaum Pardo, la aspirante presidencial de Morena.