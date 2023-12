El Gobernador de NL no debe hacer campaña: Juez. Él no puede impedirlo: Samuel García

Ya el jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la retirada de spots publicitarios por televisión y radio correspondientes a la precampaña de García Sepúlveda, porque sigue siendo Gobernador.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Los problemas no dejan de acumularse para Samuel García: ahora, un Juez suspendió su licencia de la Gubernatura de Nuevo León hasta que se defina a su sustituto en el cargo, en medio de la crisis política del estado, por lo que el aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) tendría que suspender su precampaña incluso antes de iniciar, ya que estaba programado su retorno a las giras proselitistas este mismo fin de semana.

La suspensión se concedió a través del Juez Alberto Ortega Peza, Magistrado de la Primera Sala Civil de Nuevo León, quien actualmente es el encargado del Despacho del Tribunal Superior de Justicia de NL, “para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la aprobación de la licencia al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y no cobre vigencia la autorización de su ausencia en el cargo que ostenta, hasta en tanto se surtan las siguientes condiciones”, indica el texto, que medios locales citan se colocó en las puertas del Palacio de Gobierno estatal, que está cerrado este viernes.

Las condiciones mencionadas por el Juez incluyen que “el Congreso del Estado de Nuevo León designe y tome protesta a la persona que deba ocupar interinamente la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, durante el periodo en que el Gobernador Constitucional del Estado se ausente de sus funciones con motivo de la licencia que solicitó”.

Además, la persona que ocupe el cargo de Gobernador interino “sea designada por el Poder Legislativo” y “asuma materialmente las funciones que le corresponden”.

García Sepúlveda aseguró en redes sociales que se trataba de una resolución “del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN” y que esta institución “no tiene competencia para detener mi licencia”. “Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún Juez”, escribió.

Otro de los problemas a los que se enfrenta el abanderado emecista es que, para poder ser aspirante a la Presidencia de la República, debe estar separado de su cargo al menos seis meses antes de las elecciones, lo cual ocurriría mañana, sábado 2 de diciembre, que es cuando comienza su licencia.

Además, por otra parte, Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito de Reynosa, estado de Tamaulipas, dejó sin efecto la suspensión otorgada al Secretario General de Gobierno de NL, Javier Navarro, con la que Samuel García pretendía dejarlo como encargado de despacho al iniciar su licencia de seis meses.

“Del análisis de dicha determinación, se advierte que el efecto de la suspensión tenía vigencia hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el ámbito de sus competencias resolvieran sobre el impedimento respectivo o bien determinaran la forma en que debían quedar las cosas”, indica la resolución. Eso ya ocurrió, por lo que la suspensión que habían obtenido desde el Gobierno neoleonés ya fue descartada.

EL INE TUMBA SPOTS DE SAMUEL

Ya el jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la retirada de spots publicitarios por televisión y radio correspondientes a la precampaña de García Sepúlveda.

La Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral resolvió una denuncia presentada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), dándoles la razón y otorgando medidas cautelares al respecto.

El INE argumentó que los promocionales radiofónicos y televisivos de Samuel García muestra un uso indebido de la pauta asignada al partido político ya que el denunciado actualmente ocupa el cargo de Gobernador del estado de Nuevo León, puesto que dejará el 2 de diciembre como parte de la licencia que solicitó ante el Congreso de dicha entidad, por lo que lo consideró como promoción personalizada y un acto que va en contra del modelo de comunicación política.

“Se ordena al partido reemplazar los promocionales en un plazo máximo de seis horas, y las emisoras de televisión y radio deben detener su transmisión en un plazo de 12 horas”, concluyó la Comisión de Quejas.

Este es un episodio más de una de las varias ocasiones en que Samuel García se ha envuelto en el escándalo por su desencuentro con la coalición opositora Frente Amplio por México, contando con la participación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los otros dos partidos que denunciaron los spots del neoleonés ante el INE.

En los últimos días, García ha enfrentado granjas de bots, videos y audios en redes que intentan degradarlo. Incluso ataques desproporcionados contra su esposa, Mariana Rodríguez; esto último llevó a la red social X a cancelarle la cuenta al expresidente derechista Vicente Fox, quien dijo que ella era “dama de compañía”, una definición que, en lenguaje más contemporáneo, se acerca a “escort” o sugiere prostitución. Fox fue demandado ante las autoridades electorales mexicanas, que suelen ser lentas, pero la empresa de Elon Musk se movió, aparentemente, con mayor rapidez con el castigo.

UN ESTADO, DOS POSIBLE GOBERNADORES INTERINOS

La noche del miércoles, previo a que el Congreso de Nuevo León votara al Vicefiscal Luis Enrique Orozco como Gobernador interino que suplirá a Samuel García, un grupo de personas irrumpió en el salón de sesiones en donde incluso se detonó una bomba de humo. Los dirigentes del PRI y el PAN aseguraron que quienes ocasionaron la trifulca eran militantes de Movimiento Ciudadano, mientras que Samuel García aseguró que todo se trató de un autoboicot de parte de estos partidos.

El diario Reforma señala que funcionarios de Gobierno, regidores y operadores territoriales de MC, formaron parte del grupo que entró por la fuerza e identificó por ejemplo a Miguel Dávila, líder de MC en García, y Jonathan Torres, exfuncionario de la Secretaría de Movilidad y actual operador en MC estatal.

“El show que ayer vieron pues es el PRIAN que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme, no lo van a lograr. Les he dicho ya reiteradas veces que tenemos tres suspensiones, definitivas y provisionales, que establecen que el Secretario General [Javier Luis Navarro Velasco] se va a quedar encargado y el cuate que nombraron ayer es igual que la manzana completamente inelegible, está impedido y no vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo León”, expresó Samuel García en un video.

Asimismo, en un video más reciente, Samuel García señaló que 26 diputados y diputadas del PRI y del PAN “intentaron tomar Nuevo León a la mala”, además de señalar que elementos de la Fiscalía estatal ingresaron al Congreso “armados de manera inédita”.

Acusó a Zeferino Salgado, a Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos de “tener secuestradas” las instituciones del estado: el Poder Judicial, el Congreso y la Auditoría Superior; así como señalarlos de “robar en sus municipios del PRI y PAN”.

“Esos 26 diputados violaron varias sentencias, varias suspensiones provisionales y varias suspensiones definitivas que los impedían a nombrar a un interino que estuviera fuera de la plataforma de MC”.

Finalmente, aseguró que el PRIAN está “preocupado” ante las próximas elecciones del 2024, donde Samuel y su partido formarán parte de la contienda que, aunque como parte de la facción opositora, no irán juntos.