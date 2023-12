Pasajes para primer viaje del Tren Maya salen a la venta y se agotan en tiempo récord

Los boletos para abordar el Tren Maya durante su primer viaje desde Campeche hasta Cancún, en Quintana Roo, se agotaron este viernes tan sólo unos minutos después de que salieron a la venta. Los precios alcanzaron hasta los mil 800 pesos.

Ciudad de México, 1° de diciembre (SinEmbargo).- Los boletos para abordar el Tren Maya durante su primer viaje fueron puestos a la venta este primero de diciembre. Sin embargo, tan sólo minutos después de que salieron a la venta, éstos se agotaron.

A través del sitio E-Ticket, las y los interesados compraron el boleto para abordar el Tren el próximo sábado 16 de diciembre a las 7:00 horas, cuando saldrá de la estación San Francisco Campeche en Campeche, con dirección a la estación Cancún Aeropuerto, en Cancún.

De acuerdo con la información colgada en la plataforma de venta de boletos por Internet, fue posible comprar dos tipos de boletos para el primer viaje del Tren Maya: el boleto en clase turista y el boleto en clase premier.

Respecto a los precios, el boleto de clase turista se ofertó en mil 166 pesos y en clase premier en mil 862 pesos.

“¡La espera ha terminado! Los boletos del Tren Maya ya están a la venta y los podrás comprar en línea en e-Ticket!”, anunció esta mañana el megaproyecto del Presidente Andrés Manuel a través de la red social X, “¡Sé parte de la historia de México y viaja en el Tren Maya!”, agregó.

Sin embargo, cerca de 20 minutos después de que fueron puestos a la venta, el Tren Maya anunció que los boletos para el primer viaje que realizará dentro de 15 días, se agotaron.

“¡Gracias por ser parte de la historia! Primer viaje del Tren Maya agotado. Te invitamos a subirte al Tren Maya en los siguientes viajes”, anunció en la misma plataforma.

La inauguración oficial del Tren Maya está prevista para el próximo 15 de diciembre. A partir de esa fecha, entrarán en operaciones 14 estaciones de las 34 que componen la línea ferroviaria y que atraviesan 41 municipios de los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

La estaciones que estarán disponibles a partir de esta fecha son: San Francisco Campeche, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Maxcanú, Umán, Teya Mérida, Tixkokob, Izamal, Chichén-Itzá, Valladolid, Nuevo Xcán, Leona Vicario y Cancún Aeropuerto.

De acuerdo con información oficial, se contará con 42 trenes fabricados en el país y los precios rondarán desde los 30 pesos hasta los 80 pesos.

Además, de acuerdo con estimaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya ayudará al desarrollo en la región.

“El Tren nos va a ayudar a reactivar la economía: que haya empleo, que haya bienestar, y de esto puede vivir mucho tiempo la gente, las nuevas generaciones, porque sí va a continuar y debe continuar la agricultura, la apicultura, la pesca, las artesanías, todo; y la actividad petrolera que todavía va a tener demanda, en el mundo, el petróleo, pera ya nada más 20 o 30 años. Pero esto que estamos haciendo es para 50, medio siglo, un siglo. Esto le va a dar vida al sureste”, expresó durante su conferencia matutina del 7 de octubre.

🇲🇽¡Gracias por ser parte de la historia!🚆⁰🎉

🎫Primer viaje del Tren Maya agotado 🎫 Te invitamos a subirte al Tren Maya en los siguientes viajes.🚉#TodosSomosTrenMaya#SúbeteAlTren#TuViajeComienzaEnElTrenMaya pic.twitter.com/6wMrzc6Gg8 — Tren Maya (@TrenMayaMX) December 1, 2023

El mandatario federal también anunció que los arqueólogos y restauradores que trabajan en las obras del Tren Maya, mantendrán vigente su contrato por lo menos hasta septiembre del próximo año, aunque adelantó que buscará ampliarlo para finales del 2024: “Por eso es importante lo que se está haciendo. Felicito a todos los que están trabajando en conservación. Me gusta ‘restauración’, no me gusta mucho la palabra ‘conservación’, pero sí se entiende que es acotado, nada más para el trabajo arqueológico”, aclaró.

Esto en relación al programa Promesa, el cual, según información oficial, beneficiará a 27 zonas arqueológicas en la zona. Gracias a él, el Gobierno federal ha impulsado la investigación, restauración y conservación de monumentos; además dela renovación de museos existentes y el levantamiento de nuevos recintos y Centros de Atención a Visitantes.